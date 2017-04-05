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Синоптики обещают дожди до выходных

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) сообщил о том, что южным провинциям Таиланда не стоит ожидать улучшения погоды в ближайшие дни.

Новости Пхукета

5 Апреля 2017 14:40:48

Погоду на юге Таиланда продолжает диктовать мощный циклон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Погоду на юге Таиланда продолжает диктовать мощный циклон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вплоть до пятницы погоду в провинциях южного и центрального Таиланда будет определять мощный циклон и сильный восточный вечер.

Дожди ожидаются в провинциях Пхукет, Краби, Пханг-Нга, Ранонг, Транг, Сатун, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Чонбури, Районг, Чантхабури и Трат.

Жителей юга страны синоптики предупреждают о возможных наводнениях. При навигации по Сиамскому заливу капитанам рекомендовано проявлять осторожность, волны там могут достигать двухметровой высоты.

Стоит отметить, что прогноз на период вплоть по 11 апреля также неблагоприятный. Синоптики утверждают, что дожди вероятны и в эти дни.

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