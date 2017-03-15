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Синоптики не ждут «аномальной жары» в день весеннего равноденствия

Тайские метеорологи призывают не верить популярной страшилке о жуткой жаре 20 марта.

Новости Пхукета

15 Марта 2017 10:07:56

Жара в день весеннего равноденствия в Таиланде будет обычной, не аномальной. Фото: Tore Bustad
Жара в день весеннего равноденствия в Таиланде будет обычной, не аномальной. Фото: Tore Bustad

Каждый год в середине марта среди пользователей соцсетей в Таиланде, Малайзии и Сингапуре начинают циркулировать однотипные сообщения, в которых говорится о грядущей ужасной жаре, с которой стране доведется столкнуться впервые. Зачастую все сообщения идентичны и отличаются только названием страны, на долю которой выпала нелегкая участь столкнуться с аномальной жарой. В качестве причины указывается весеннее равноденствие (20 марта), которое в тексте именуется «феноменом».

Во вторник, 14 марта, Метеорологический департамент Таиланда в очередной раз опроверг слухи о том, что понедельник, 20 марта, и несколько следующих дней будут аномально жаркими. В ведомстве отмечают, что температура воздуха будет в пределах нормы для этого сезона и даже несколько ниже, чем год назад, сообщает Bangkok Post.

Тайские синоптики уверяют, что у них нет никаких оснований ожидать феноменальной жары, хотя в некоторых регионах температура действительно может быть выше, чем в начале марта и достигать 40 градусов. Впрочем, о какой-либо аномалии речи не идет и метеорологических предупреждений в связи с этим не выпускалось.

Прогноз TMD для Пхукета на день весеннего равноденствия и последующую неделю (20-26 марта) не отличается от прогноза на текущий семидневный период. Средний максимум температуры – 33-35 градусов, средний минимум – 24-26 градусов. Кроме того, в день, предшествующий равноденствию, возможен сильный дождь.

Напомним, весеннее равноденствие – один из двух дней в году, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. В дни равноденствия на всей поверхности Земли день равен ночи (точнее, разница в их продолжительности минимальна). В эти дни Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе (также с небольшой поправкой).  

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Синоптики не ждут «аномальной жары» в день весеннего равноденствия
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