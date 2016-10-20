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Сингапур одобрил первую в мире вакцину против денге

Коммерческое применение вакцины Sanofi Pasteur должно начаться «через несколько месяцев».

Новости Пхукета

26 Октября 2016 09:39:34

Создатели первой в мире вакцины против лихорадки денге праздную очередную победу. В начале октября стало известно о том, что препарат был одобрен властями Сингапура. Коммерческое применение вакцины должно начаться «через несколько месяцев». Таким образом уже две страны Юго-Восточной Азии признали, что средство борьбы с денге существует.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti (и, в меньшей степени, A. Albopictus). Первые признаки болезни появляются через 3-14 дней после укуса инфицированным комаром.

Симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Именно сыпь позволяет отличить денге от простуды или гриппа. Впрочем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит, что денге следует предполагать в случаях, когда высокая температура (40°C) сопровождается двумя из следующих симптомов: сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

Также существует тяжелая форма лихорадки денге, так называемая геморрагическая лихорадка. В отличие от описанной выше разновидности заболевания, тяжелая денге может закончиться летальным исходом. Ее характерными признаками, помимо уже перечисленных, являются боли в области живота, рвота и кровотечения. В целом наиболее опасна денге для детей, лиц старшего возраста и людей с ослабленным здоровьем.

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Более 70% бремени этой болезни приходится на Юго-Восточную Азию и Пхукет находится в зоне риска. К примеру, сильный всплеск денге в ЮВА произошел летом 2013 года, и в этот период на Пхукете еженедельно фиксировалось более 100 случаев заболевания денге.

До недавнего времени против денге не было ни лекарства, ни прививок, но прорыв все-таки произошел. Разработать вакцину удалось компании Sanofi Pasteur, которая изучала болезнь во многих регионах, включая Таиланд. Препарат Dengvaxia (CYD-TDV) сперва одобрили в Мексике, затем вакцину допустили к использованию на Филиппинах и в Бразилии, а сейчас ее эффективность признал Сингапур – самая высокоразвития из всех стран в списке. Отзывы о Dengvaxia у сингапурцев весьма лестные.

«Проведенные на протяжении семи месяцев исследования показали, что данное средство снижает риск заболеваний на 60%, и на 84% уменьшает возможность проявления тяжелой формы лихорадки», – заявило Управление по делам здравоохранения Сингапура.

Как сообщается, в клинических опытах принимали участие около 41 тыс. человек, так что в достоверности результатов сомнений нет. Плохая же новость заключается в том, что, по данным Управления по делам здравоохранения Сингапура, вакцина не оказалась достаточно эффективной против двух подтипов вируса, распространенного в регионе.

Таиландом вакцина против лихорадки пока не одобрена, однако разработчик уже подал заявку в Управление по контролю за оборотом пищевых продуктов и лекарственных средств Таиланда (FDA). Организация Asian Dengue Vaccine Advocacy (ADVA), занимающаяся продвижением препарата, полагает, что даже если вакцина эффективна лишь против половины подтипов вируса, использовать ее все равно надо.

«Мы не можем продолжать ждать дальше, поскольку число случаев заболевания растет. Кроме того, лихорадка распространяется из-за растущей урбанизации и изменений в экологии, которые создают идеальные условия для комаров, переносящих денге», – говорила еще в начале этого года председатель ADVA Уса Тсиякорн, подчеркнув при этом, что препарат Sanofi Pasteur не является панацеей.

«Мы знаем, что она демонстрирует только 60-процентную эффективность в предотвращении заболевания, так что необходимо проявлять осторожность», – отмечала госпожа Тсиякорн, выражая надежду на то, что вакцина будет доступна бесплатно.

Пока же вакцины в свободном доступе нет, жителям и гостям Таиланда остается руководствоваться принципом о том, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поскольку болезнь разносят москиты, то самый надежный способ защиты – своевременно уничтожать личинки комаров.

Эпидемиологи напоминают, что комары откладывают личинки в местах со стоячей водой. Их стоит регулярно проверять и обрабатывать соответствующими средствами, которые можно купить практически в любом магазине. Разносчиков инфекции убивает даже простое мыло. Также полезно использовать репелленты от комаров, закрывать окна и двери москитными сетками, не оставлять дома емкости со стоячей водой.

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