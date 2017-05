Сингапур на двух колесах Баз Дэниел попробовал совершить велопрогулку в Сингапуре и неожиднно пришел к выводу, что велосипедистам этот остров рад. 8 Мая 2017 17:00:00 По очевидным причинам туристический бизнес Таиланда не мог не воспользоваться растущей во всем мире популярностью велоспорта и всего, что так или иначе связано с ездой на велосипедах. Уже не первый день Пхукет активно позиционирует себя как место, где искренне рады любителям крутить педали (кажется, я даже встречал и такое клише как «рай для велосипедистов»), но на деле большинство бравурных заявлений – это пока лишь по большей части коммерческий хайп. Суровая реальность же состоит в том, что Пхукет был и остается одним из самых опасных мест для езды на велосипеде, и печальная статистика аварий – подтверждение этому. Впрочем, так бывает не всегда и не везде, в чем я недавно смог убедиться, попробовав велосипедную прогулку по Сингапуру, куда я приехал, чтобы повидаться с друзьями, живущими там много лет. И когда они узнали, что в моем графике есть один свободный день, то предложили оценить дорожку, проложенную вдоль значительной части побережья островного города-государства. Размеры Сингапура и Пхукета сопоставимы, однако если на первом из островов живет 5,7 млн человек (что делает его одним из самых густонаселенных мест на планете с плотностью в 7988 человек на кв. км), то на втором официально зарегистрированы лишь 386 тыс. человек, что даже с поправкой на приезжих из других регионов и стран не дает такой плотности (официально показатель составляет 800 человек на кв. км). С учетом сказанного выше, идея велопрогулки по Сингапуру изначально не выглядела привлекательно, но на деле оказалось, что этот остров располагает прекрасными дорожками по живописным местам с тенистыми деревьями и чистыми песчаными пляжами вдоль пути. Более того, на маршруте предостаточно кафе, ресторанов, велопрокатов, магазинов, массажным салонов и даже аквапарков, которые вносят свой вклад в туристическую привлекательность и экономический успех острова. Мое однодневное путешествие началось с East Coast Park, который друзья посоветовали в качестве стартовой точки. Я доехал до парка на такси, после чего арендовал на день превосходный гибридный велосипед за 40 сингапурских долларов (около 1000 бат). Сперва я направился вдоль побережья на восток, наслаждаясь тенью внушительных казуарин и свежим бризом с моря. Кроме меня на дорожке были другие велосипедисты, прогуливавшиеся семейных компании, молодежь на роликах – и сразу бросилось в глаза, насколько все были дружелюбны и уважительны друг к другу на общем пространстве. Тем временем дорога повернула налево, в сторону от моря. Проезжая вдоль взлетно-посадочной полосы аэропорта Changi, я полюбовался заходившим на посадку гигантскими А380 со всего мира, а затем – перебравшись на другую сторону шоссе по цепочке мостов – сделал остановку в очередном оазисе дикой природы, где обнаружилось превосходное кафе. После ланча я решил развернуться и направился назад вдоль пляжа к центру Сингапура и его главным достопримечательностям, таким как отель Marina Bay Sands, мост Helix Bridge, концертный зал Esplanade и захватывающие дух стеклянные купола Gardens by the Bay. Проехав между ними по велодорожке, я очутился в самом сердце города-государства, 4500 небоскреба которого представляют собой один из самых удивительных фонов для велосипедной прогулки. Не могу не повторить то, что говорили многие. Чистота в Сингапуре просто поразительная, и едва ли можно найти хотя бы сигаретный окурок на берегу или в море. Последнее – несмотря на стоящие в паре сотен километров гигантские контейнеровозы – потрясающе чистое и совершенно безопасное для купания, если такое желание возникнет после велосипедной прогулки. У меня оно возникло, и я смог лично оценить чистоту сингапурских вод. Пока я встречал закат за заслуженным холодным бокалом в кафе на East Coast Beach, мне на ум пришла очередная занимательная порция статистики. Средняя продолжительность жизни в Сингапуре составляет 84,86 года, тогда как в Таиланде – 74,9 года. Данных непосредственно по Пхукету я не знаю, но есть все основания предположить, что показатель здесь ниже среднего по Королевству, и, конечно же, дорожные аварии – главная причина смертности на острове. Совершенно очевидно, что выделенная дорожка для велосипедных экскурсий и прогулок вдоль побережья Пхукета не только подстегнул бы туризм, но и спасла бы немало жизней и помогла поднять продолжительность жизни. Если уж Сингапур с его намного большей плотностью населения смог это сделать, то почему не сможет Пхукет?