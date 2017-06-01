Сигареты в Таиланде подорожают с 4 июля

Правительство намерено повысить табачный акциз, однако пока неизвестно насколько значительно.

1 Июня 2017 10:20:32

Таиланд присоединился к мероприятиям в связи с Всемирным днем без тебака 31 мая 2017 года. Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Акциз на табак и табачную продукцию в Таиланде будет увеличен с 4 июля, когда в силу вступит новый Закон о табачной продукции (Tobacco Products Act 2017), сообщает Bangkok Post со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. О повышении налога было объявлено одновременно со стартом антитабачной кампании под лозунгом «Табак – угроза развитию».

Издание не указывает, насколько значительно будет увеличен акциз, в открытых источников этой информации также пока нет. Предыдущее повышение налога, состоявшееся в феврале прошлого года, привело к тому, что стоимость пачки сигарет выросла на 5-20 бат в зависимости от марки.

Также, как пишет Bangkok Post, с середины этого года будет ужесточен контроль за оборотом электронных сигарет. Раньше подобная продукция находилась в «сером поле», однако в Tobacco Products Act 2017, который заменит два предыдущих закона, электронные сигареты упомянуты.

В частности, табачную продукцию Tobacco Products Act 2017 определяет следующим образом: «любая продукция, содержащая листья табака или Nicotiana tabacum, включая любую другую продукцию, содержащую никотин для употребления в форме курения, вдыхания, жевания, сосания, приема в пищу, выдувания или распыления в рот, нос или другим способом для достижения аналогичного эффекта, исключая медицинские препараты и лекарства в соответствии с Законом о лекарствах».

В свою очередь, «курение» закон определяет как «любое действие по получению дыма или пара табачной продукции, включая обладание табачной продукцией, создающей дым или пар».

Таким образом, вейпинг и курение электронных сигарет с никотиновой жидкостью с 4 июля будут официально считаться в Таиланде курением. Если же трактовать закон буквально, то к курению приравнивается сам факт наличия у человека сигарет, электронных или нет.

Отметим, что в Tobacco Products Act 2017 содержится еще целый ряд инициатив по ограничению курения (как новых, так и действовавших ранее). В частности, закон запрещает продажу сигарет поштучно, продажу табачной продукции через интернет, какую-либо рекламу табачой продукции или демонстрацию логотипов табачных фирм и марок сигарет в СМИ, продажу сигарет лицам, не достигшим возраста 20 лет и т.д. Подробный разбор нового закона ищите в одном из ближайших номеров «Новостей Пхукета».