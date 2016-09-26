Штрафы за езду без шлема начнут рассылать автоматически с января

На Пхукете устанавливают новую систему автофиксации нарушений, которая будет автоматически рассылать штрафы за езду без шлемов.

26 Сентября 2016 12:05:37

Власти Пхукета и дорожная полиция отсчитывают дни до запуска новой системы автофиксации нарушений ПДД на дорогах острова. Камеры, которые должны заработать в начале января, предназначены для автоматической отправки штрафов мотоциклистам, ездящим без защитных шлемов.

Устройства будут установлены «на пяти оживленных перекрестках острова», при этом система будет иметь технические возможности для того, чтобы выписывать штрафы и за другие нарушения. Установку камер оплатит фонд Safer Roads Foundation, обойдется инициатива в 16 млн бат.

«Камеры будут способны распознать отсутствие шлема на мотоциклисте и сфотографировать номерные знаки транспортного средства. После этого квитанция будет направлена прямо по адресу регистрации мотоцикла», – заявил «Новостям Пхукета» вице-президент пхукетского отделения Thai Road Safety Networt Виват Ситаманот.

По словам доктора Ситаманота, система должна заработать с 5 января.

Шеф-полиции Пхукета генерал-майор Тирапон Тхипджарон, в свою очередь, поделился другой информацией о проекте. В частности, он рассказал, что комплексы из трех камер будут установлены на главном светофоре в Таланг-Тауне, на пересечении Thepkrasattri Rd. и Komaraphat Rd. в Пхукет-Тауне, на Kwang Rd. в Вичите, а также в Кату и в Камале (без указания точных локаций).

«В местах установки камер будут размещены соответствующие знаки, так что водители не смогут заявить, что были не в курсе», – добавил шеф полиции.

По словам генерала Тхипджарона, камеры будут фиксировать именно номерные знаки мотоциклов нарушителей, однако технически устройства способны и на распознавание лиц.

«У системы есть возможность распознавания лиц, и она может идентифицировать водителя как в шлеме, так и без него. Но на начальном этапе работы камеры не будут подключены к национальной базе ID», – заявил он.

«Также камеры смогут фиксировать случаи пересечения стоп-линий транспортными средствами. Таким образом если водитель пересечет линию на красный, то ему автоматически будет выписан штраф за езду на запрещающий сигнал светофора. В связи с этим я отдал распоряжение сотрудникам обновить стоп-линии на главных перекрестках», – добавил генерал Тхипджарон. Также камеры будут способны фиксировать и случаи езды по полосе встречного движения.

По словам генерала, в случае езды без шлема система будет сверять номерные знаки мотоцикла с базой данных Департамента наземного транспорта (PLTO) и высылать штрафы по адресу лица, на которое зарегистрирован мотоцикл. Будет ли система работать с номерными знаками других провинций, господин Тхипджарон не уточнил.

«Тесты показали, что на сверку снимка с базой уходит 10 минут. После чего выписывается стандартная полицейская квитанция на оплату штрафа и отправляется по почте», – добавил глава полиции.

«Если штраф не оплачен в течение семи дней, мы будем направлять в PLTO запрос на аннулирование водительского удостоверения. В ведомстве с этим уже согласились», – пообещал генерал Тхипджарон. Разрешением спорных случаев и обжалование автоматически выписанных штрафов будет заниматься также PLTO.

Как добавил глава полиции, штрафы будут приходить и на юридические лица, включая агентства по прокату транспортных средств. Впрочем, в полиции еще не решили, что будут делать со «злостными нарушителями» и числа юрлиц.

Напомним, что автоматические камеры – это не первый благотворительный проект Safer Roads Foundation на Пхукете. В частности, именно эта организация закупила для местной полиции современные устройства для проверки водителей на алкоголь. Также Safer Roads Foundation профинансировала организацию кольцевой развязки на месте одного из перекрестков, отличавшихся высокой аварийностью.