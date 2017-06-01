Школы Пхукета сойдутся в кулинарной битве в QSI

QSI International School Phuket проведет кулинарный конкурс среди юных поваров Пхукета, собрав у себя команды всех школ острова 10 июня 2017 года.

4 Июня 2017 09:00:00

Шеф Ной.

Конкурс Iron Chef Kids позволит школам выяснить, какая из них является самой сильной на гастрономическом поприще. Судить мероприятие будут шеф-повара ресторанов Suay и Cafe Del Mar, а поболеть за юных кулинаров смогут все желающие, тем более, что одновременно с конкурсом в QSI будет проходить фестиваль еды с участием лучших заведений острова, а также ярмарка органических продуктов.

Директор QSI Брайан Гербрахт рассказал «Новостям Пхукета», что идея кулинарной битвы родилась в ноябре прошлого года.

«QSI – это американская международная школа. И я – тоже американец – подумал, что нам надо организовать торжественный обед в честь Дня благодарения, поскольку этот праздник раскрывает истинную природу американцев. Мы делим друг с другом трапезу, вспоминаем и благодарим близких и тех, кто нас поддерживает. Я обсудил идею с нашим шефом Ноем, главой Positive Kitchen и ресторана Suay, и ему она пришлась по душе. Мы разослали приглашения друзьям QSI и родителям учеников – и 160 из них ответили согласием. Шеф Ной со своим опытом подобных мероприятий был уверен, что мы справимся. А я же, в свою очередь, поинтересовался, смогут ли помочь в подготовке школьники – нужна ли шефу их помощь и могут ли они присоединиться. Шефу понравилась и эта идея», – рассказал Брайан Гербрахт.

В итоге четверо студентом присоединились к команде на кухне и помогли с готовкой, другие согласились стать официантами в зале и лично подавали блюда гостям, среди которых были и их родители.

«Это был особенный день и он был наполнен радостью», – отметил господин Гербрахт.

«Увидев, как нашим ученикам понравилось помогать по кухне, я спросил шефа Ноя о том, возможно ли провести кулинарный конкурс в школе. Он снова поддержал мою мысль, так что мы приступили к планированию и идея показалась нам реализуемой. Затем же школьный совет, которому план очень понравился, выступил с инициативой пригласить другие местные международные школы», – рассказал директор.

В финальном варианте, по словам господина Гербрахта, программа 10 июня будет включать четыре компонента. Первый и главный из них – это сам кулинарный конкурс, на который любая местная школа (международная или обычная тайская) может прислать команду из четырех учащихся в возрасте 10-18 лет. У поваров будет ровно час на то, чтобы приготовить два блюда. Первое они могут отрепетировать заранее, затем принести на конкурс ингредиенты (стоимостью не больше 1000 бат), приготовить само блюдо и представить его судьям. Второе блюдо, процесс приготовления которого им покажут шеф Ной из Suay и шеф Ронни из Café Del Mar, студентам придется повторить без предварительной практики. Ингредиенты в данном случае предоставит компания Farang Food Paradise. При этом оба блюда – и свое, и от шефов – командам надо успеть сделать за час.

Параллельно с конкурсом в QSI будет проходить большая гастрономическая ярмарка, на которой можно будет приобрести органическую продукцию от местных производителей, таких как, к примеру, компания Pura Organic. Также в течение дня (это третий элемент программы) гости смогут принять участие в дегустации блюд Suay, Cafe del Mar, Gallery Cafe и других пхукетских ресторанов. Стоимость дегустации – 300 бат со взрослого гостя и 100 бат с ребенка в возрасте не старше 12 лет.

«Наконец, шеф-повара организуют для гостей небольшие мастер-классы по приготовлению разных блюд. А благодаря нашим друзьям из Tuna Paradise, шефы также покажут секреты разделки и чистки рыбы, из которой приготовят гостям блюда на пробу. День обещает быть восхитительным!» – поделился директор QSI Брайан Гербрахт.

Подробную информацию о составе участников и программе можно найти на странице facebook.com/etable.asia. Если вы хотите принять участие, пожалуйста, свяжитесь с Кхун Аом по эл. почте k-aom@pkt.qsi.org и телефону 076 304 312. Также информацию можно найти на facebook.com/qsi.phuket.