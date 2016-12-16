Школьники из Така нашли 100 тыс. бат в пожертвованных им джинсах

Двое учеников тайской школы в провинции Так внезапно стали обладателями крупной суммы денег, но намерены вернуть их владельцу.

16 Декабря 2016 12:40:16

Фото: Assawin Pinitwong / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, в начале декабря школа Ban Khun Huay Mae Thor School в провинции Так получила от благотворителей некоторое количество одежды для раздачи нуждающимся ученикам. Однако один из подарков оказался сюрпризом. Школьники Навапон Суксерипон и Кхамнон Кэвит обнаружили в переданных им джинсах около 100 тыс. бат наличными, о чем рассказали учителям, а те – сообщили прессе.

Bangkok Post сообщает, что Суксерипон и Кхамнон хотели бы вернуть деньги владельцу, и сейчас школа пытается установить, кто именно пожертвовал джинсы с сюрпризом.