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Школа Satree Phuket примет кембриджский саммит 2017

Ежегодный саммит тайских школ с кембриджской программой – Thailand Education Hub Cambridge School Summit – в следующем году пройдет на Пхукете.

23 Сентября 2016 15:14:41

О выборе Пхукета было объявлено на встрече четырех школ, состоявшейся в начале сентября в Бангкоке. Участие в ней приняли столичная Yothinburana School (Бангкок), исанская Narinkun School (Убон-Ратчатхани), пхукетская Satree Phuket School и Phichairattanakhan School из провинции Ранонг.

Саммит в Бангкоке, на открытии которого выступил заместитель министра образования Тиракиат Джаронсеттасин, продолжался в течение двух дней.

Программа первого дня включала выступления танцевальных коллективов, демонстрацию академических достижений школьников, спортивные состязания и студенческий форум. Во второй день саммита учащиеся посетили Erawan Museum и Museum of Ancient Siam.

Подробнее о кембриджской программе Satree Phuket School можно узнать на сайте SatreeIPC.school.

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