Школа BISP останется независимой

Ранее в этом году BISP и Nord Anglia подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому школа должна была быть передана в лизинг британской группе. План реализован не будет.

28 Октября 2016 12:21:45

Фото: BISP

Руководство British International School Phuket приняло решение прекратить переговоры о передаче школы в лизинг образовательной группе Nord Anglia Education.

О том, что престижная британская школа отказалась от ранее озвученных планов по сотрудничеству с Nord Anglia, сообщил управляющий директор консалтинговой группы C9 Hotelworks Билл Барнетт.

В качестве подтверждения информации господин Барнетт привел письмо, разосланное гендиретором школы Апиватом Оурайратом членам сообщества BISP.

«На текущий момент есть ощущение, что продолжить деятельность в качестве независимого учреждения будет в лучших интересах школы», – цитировал господин Барнетт письмо руководителя BISP.

В своем обращении генеральный директор школы отдельно выразил благодарность членами сообщества British International School Phuket за терпение, проявленное в последние месяцы, пока школа «в деталях изучала предложение Nord Anglia».

«Отдельно я хочу поблагодарить весь персонал школы за тот профессионализм, который они демонстрировали в этот период», – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении «Новостей Пхукета».

«Наконец, пожалуйста, примите мои заверения в том, что совет управляющих, полностью предан школе и разделяет стремление директора [Нила Ричардса] продолжать укреплять репутацию школы в качестве регионального лидера в сфере образования», – заявил Апиват Оурайрат.

В беседе с корреспондентом редакции сам Нил Ричардс отметил, что школа намерена продолжить «развитие своей уникальной образовательной программы».

«С моей точки зрения, в качестве независимого учреждения школа имеет намного больше гибкости в реагировании на местные обстоятельства и открывающиеся возможности», – поделился своими соображениями господин Ричардс.

«Я действительно жду момента, когда мы сможем вдохнуть в школу новую энергию и реализовать целый ряд инновационных подходов и идей, которые были поставлены на паузу в последние годы. Для всех нас в BISP наступает увлекательное время», – добавил он.

О том, что British International School Phuket ведет переговоры с Nord Anglia Education впервые стало известно в первых числах июня этого года. Тогда школа объявила о подписании соглашения о взаимопонимании с Nord Anglia и приступила к процедуре due diligence. Билл Барнетт тогда сообщал, что школа должна была остаться в собственности нынешней компании-владельца, а часть полученных от лизинга средств планировалось вложить в развитие мощностей образовательного учреждения.

«Рынок международных школ на Пхукете продолжает расти и интерес к нему крупных международных групп является позитивным фактором в виду положительных инвестиционных ожиданий в этом сегменте», – подчеркивал господин Барнетт.

Напомним, Nord Anglia – глобальная компания, специализирующаяся на частных образовательных заведениях, которых в портфолио структуры насчитывается уже 42. Список ее активов в Таиланде включает St Andrews International School Bangkok и Regents International School Pattaya. Также компания управляет школами в США, Испании, Швейцарии, на Ближнем Востоке, в Сингапуре, в материковом Китае и в Гонконге (там находится штаб-квартира Nord Anglia). Компания торгуется на New York Stock Exchange.