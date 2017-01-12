Шесть жертв аварии на виза-ране остаются в больнице

Водитель, находившийся за рулем разбившегося минивэна, признал вину, но пока не предстал перед судом.

12 Января 2017 09:25:58

Автобус с группой иностранцев, направлявшихся в Сатун, разбился утром 21 декабря. Фото: Спасатели провинции Пханг-Нга

Шесть иностранцев, пострадавших в аварии на виза-ране 21 декабря, по-прежнему находятся в больнице Vachira Hospital, куда они были переведены из Phang Nga Hospital. Об этом «Новостям Пхукета» сообщил глава полиции Пханг-Нга-Тауна полковник Суват Кэупром.

«Все они живы, их состояние улучшилось, но им придется провести в больнице еще несколько недель», – заявил полковник Кэупром.

Среди пострадавших, находящихся в больнице, есть одна россиянка – 32-летняя Надежда Агеенко. Остальные – граждане Индонезии, Австрии, Великобритании и Филиппин.

Что касается водителя автобуса Правита Равивата, то он в настоящий момент ожидает суда, который должен решить его судьбу. Пока что у шофера были изъяты водительские права и он был оштрафован.

«Он признал вину в опасном вождении, повлекшем за собой гибель людей, и был оштрафован на 150 тыс. бат. Мы изъяли у него водительские права до окончания разбирательства. Пока что полиция продолжает расследование, а затем он должен предстать перед судом, который может назначить более суровое наказание, чем просто штраф», – рассказал полковник Кэупром, добавив, что мужчина был выпущен под залог 27 декабря. Сумму залога офицер не уточнил.

Напомним, микроавтобус компании KBV вылетел с трассы в провинции Пханг-Нга утром 21 декабря. Машина сперва задела придорожный столб, а затем врезалась в здание. В результате аварии погибли три иностранца (граждане Филиппин и Франции), еще шесть человек были госпитализированы с травмами. Список погибших и пострадавших можно найти здесь.