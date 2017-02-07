Шесть прокатчиков аквабайков оштрафованы за отсутствие страховки

Морская полиция и военные провели рейд на пляже Ката и проверили, оформлена ли страховка на сдающиеся в аренду водные мотоциклы.

7 Февраля 2017 12:30:22

Военные и полиция проверили операторов аквабайков. Фото: Источник The Phuket News

Рейд был проведен 6 февраля, через день после того, как у пляже Ката столкнулись два аквабайка с туристами из Австралии. В результате происшествия погибла 20-летняя Эмили Джейн Колли, ее бойфренду – 22-летнему Томасу Китингу – грозят обвинения в опасном вождении повлекшем гибель человека. При этом аквабайки Китинга и Колли было застрахованы, и семья погибшей получит компенсацию.

По следам инцидента полиция и военные проверили прокатчиков аквабайков на предмет наличия страховок. У шести из операторов страховка оказалась не оформлена.

«Все шестеро были оштрафованы», – заявил коммандер Ратчапум Нантависут из третьего регионального командования ВМФ Таиланда. Сумму штрафа господин Нантависут не уточнил.

«На фоне воскресного инцидента принципиально важно повысить безопасность туристов», – заявил он.

Также в понедельник аналогичная проверка была на пляже в Патонге, но о ее результатах информация пока отсутствует.