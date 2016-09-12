Шесть человек пострадали в аварии с участием полицейского

Предположительно нетрезвый полицейский на пикапе протаранил два мотоцикла и машину в провинции Пханг-Нга.

12 Сентября 2016 10:29:12

Жители провинции Пханг-Нга требуют от полиции непредвзятого расследования аварии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Более 30 жителей Пханг-Нга-Тауна собрались вечером 9 августа перед районным полицейским участком, требуя справедливого расследования резонансной аварии, произошедшей ранее тем же днем. В результате инцидента пострадали шесть человек, а в качестве виновника аварии называется сотрудник полиции, находившийся за рулем пикапа в пьяном виде.

Один из пострадавших – 21-летний Пханом Мунтхатхунг – рассказал журналистам, что около 9 вечера он вместе с матерью направлялся на мотоцикле домой с рынка. Вместе с ним, на другом байке, ехал друг семьи с двумя дочерьми.

В районе местного Управления водоснабжения на Phetkasem Rd., пикап пересек разделительную линию, сбил оба мотоцикла, врезался в еще один автомобиль и затем скрылся с места событий.

Пханом Мунтхатхунг в аварии не пострадал и поэтому решил организовать преследование. В итоге пикап остановился возле храма Wat Mongkol Sutthawas, где водитель и был задержан. По словам очевидцев, от мужчины пахло спиртным, при этом сам он заявил, что является сотрудником правоохранительных органов.

Как пояснил лейтенант полиции Дусит Пхонгпхан, водителя доставили на медицинское освидетельствование, однако результаты теста на алкоголь и наркотики пока неизвестны. Также не раскрывает полиция и личные данные предполагаемого виновника аварии, включая его имя и звание.