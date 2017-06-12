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Шеф участка в Патонге стал заместителем главы всей полиции острова

Полковник полиции Патонга Чайват Уйкам был переведен на должность заместителя начальника провинциальной полиции.

Новости Пхукета

12 Июня 2017 19:50:54

Чайват Уйкам, новый заместитель главы провинциальной полиции Пхукета. Фото: Архив The Phuket News
Чайват Уйкам, новый заместитель главы провинциальной полиции Пхукета. Фото: Архив The Phuket News

Приказ о переводе в рамках регулярной ротации кадров был подписан начальником Королевской полиции Таиланда генерал-полковником Чактхипом Чайджиндой в среду, 7 июня. С пятницы, 9 числа, полковник Уйкам занял новый пост.

«Я очень доволен своей новой позицией и тем, что руководство заметило мои старания в работе. Моими основными должностными обязанностями теперь будут организация действий полиции во время визитов членов Королевской семьи, а также решение проблем в сфере транспорта, туризма и вопросов, в которых замешаны иностранцы. Непосредственно противодействие криминалу больше не является главным направлением моей работы», – заявил полковник Уйкам, добавив, что пока еще только знакомится с новыми для себя аспектами службы.

Пост главы полиции Патонга после перевода Чайвата Уйкама занял полковник Тассанай Ораригдет, до этого руководивший полицейскими кадрами на уровне всей провинции. На просьбу о комментарии он лаконично отметил «Я начал работать на новом посту 9 июня».

Напомним, в конце мая трое руководителей полицейского участка Пхукет-Тауна были переведены на альтернативное место службы (шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Камон Осири и два его заместителя – подполковники Чао Пхомна и Нат Пхромтхеп).

Их кресла заняли полковник Пирают Краджэди из центрального управления провинциальной полиции, а его заместителями стали подполковник Никорн Чутхонг и подполковник Патхак Кхванна.

Один из освободившихся в центральном штабе постов и занял полковник Уйкам.

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