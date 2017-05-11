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Шеф полиции Пхукета обеспокоен взрывами в Паттани

Генерал-майор Тирапхон Тхипджарон выразил обеспокоенность в связи с событиями в Паттани и призвал граждан к бдительности.

Таньялак Сакут

11 Мая 2017 14:19:17

Военные и полиция усилили досмотр транспорта на КПП Та-Чат-Чай.
Военные и полиция усилили досмотр транспорта на КПП Та-Чат-Чай.

«Я очень обеспокоен вопросами безопасности на Пхукета, в особенности, после взрывов в Паттани. Мы поддерживаем плотную координацию с другими органами безопасности, такими как [служба безопасности] аэропорт Пхукета, Королевская армия Таиланда, третье региональное командование Королевского военно-морского флота, местные администрации», – заявил генерал Тхипджарон в беседе с «Новостями Пхукета».

Шеф полиции подчеркнул, что полиция и военные тщательно досматривают все транспортные средства въезжающие на остров. Кроме того, местные правоохранители ведут регулярную работу с лидерами мусульманским сообществ провинции. Встречи с ними, по словам генерала, проходят раз в месяц.

«Пхукет – популярное туристическое направление, привлекающее большое число отдыхающих. Пожалуйста, обращайте внимание на все, что может показаться подозрительным. Обеспечивать безопасность людей намного проще, когда все на страже и работают вместе. Если вы увидите что-либо подозрительное, пожалуйста, незамедлительно сообщите полиции по телефону 191», – заявил генерал.

Напомним, полиция уже изучила записи с видеокамер в торговом центре Big C в Паттани и начала розыск подозреваемых в организации взрывов. Количество пострадавших по последним данным превысило 60 человек.

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