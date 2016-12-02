Шеф Иммиграционного бюро призвал Пхукет быть готовым к высокому турпотоку

Начальник Иммиграционного бюро Таиланда генерал-майор Натхатхорн Проусунторн посетил Пхукет и призвал местных коллег приготовиться к значительному наплыву туристов в высокий сезон.

2 Декабря 2016 17:08:11

Встречаясь с местными и региональными руководителями Иммиграционного бюро, генерал-майор Натхатхорн Проусунторн отметил, что ожидает значительного роста турпотока на фоне отмены сбора за туристические визы и сокращения сбора за визу по прибытию.

«Сотрудники [Иммиграционных служб] должны быть готовы работать с высокими потоками туристов и обеспечивать им удобство во время пребывания на Пхукете», – заявил генерал Проусунторн.

«Мы также обратимся за помощью волонтерам-иностранцам, которые уже сейчас работают с нами», – добавил он.

Что касается текущих проблем аэропорта Пхукета, генерал Проусунторн пообещал увеличить штат сотрудников иммиграционного контроля после того, как «уточнят количество рейсов».

Одновременно с этим генерал Проусунторн подчеркнул важность вопросов безопасности в соответствии с политикой Good guys in, Bad guys out. В частности, он отметил, что до сих пор происходят случаи, когда те или иные люди въезжают в страну по поддельным или чужим паспортам.

«В ближайшем будущем правительство предоставит нам средства на инвестиции в биометрическую систему сканирования отпечатков пальцев, лиц и зрачков глаз для предотвращения такого мошенничества», – заявил начальник Иммиграционного бюро Таиланда.

«Мы пытаемся избежать очередей [на иммиграционном контроле] и не создавать неудобства для туристов, но в то же время мы должны тщательно проверять документы», – резюмировал он.