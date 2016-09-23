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Сеть Wyndham открывает второй проект на Пхукете

Комплекс Wyndham Grand Phuket Kalim Bay расположится в Калиме, к северу от Патонга. Первых гостей отель должен принять в ноябре этого года, с началом высокого сезона на Пхукете.

Новости Пхукета

26 Сентября 2016 11:10:19

Крупнейший в мире группа в индустрии гостеприимства Wyndham Hotel Group нашла партнера для открытия второго отеля на Пхукете. Им стала компания Parisorn Company Ltd, с которой Wyndham уже подписала соглашение об управлении отелем Wyndham Grand Phuket Kalim Bay.

Комплекс на 366 номеров и вилл должен принять первых гостей уже в ноябре этого года. В компании поясняют, что речь идет о комплексе смешанного (гостинично-жилого) пользования в рамках Wyndham Vacation Ownership. Впрочем, в пресс-релизе Wyndham содержится оговорка, что апартаменты будут доступны членам Club Wyndham Asia после «удовлетворения определенных условий».

Жилой фонд первого Wyndham Grand на Пхукете будет состоять из 214 номеров площадью 48 кв м. с полным набором удобств и обязательным видом на море. Кроме того, гостям будут доступны 152 приватные виллы с индивидуальными бассейнами «инфинити» на шесть и девять метров. Таким образом комплекс станет крупнейшим по количеству вилл в районе Калим-Патонг.

Расположится новый Wyndham на склоне горы к северу от главного центра ночной жизни, обеспечивая одновременно и тишину, и близость к развлекательной инфраструктуре.

«Все отели бренда Wyndham Grand располагаются лишь в самых продуманных локациях, включая Шанхай, Стамбул, Чикаго и теперь Пхукет», – подчеркивает Барри Робинсон, президент и управляющий директор Wyndham Hotel Group в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. По его словам, Wyndham Grand является выражением нового подхода к отдыху люксового уровня в Таиланде.

«Недвижимость смешанного пользования – уникальная отличительная особенность Wyndham Hotel Group и подразделения, занимающегося направлением vacation ownership. Мы намерены наращивать портфолио объектов этого сегмента в Азии, и я уверен, что члены Club Wyndham Asia оценят новые люксовые предложения при следующих путешествиях», – говорит господин Робинсон.

«Для нас является честью работать с Wyndham. Их опыт в обоих сегментах – в отелях и в курортной недвижимости – является уникальным конкурентным преимуществом, что полностью соответствует долгосрочной стратегии отеля. Мы уверены, что под их управлением Wyndham Grand Phuket Kalim Bay станет ведущим отелем как среди отдыхающих, так и среди бизнес-путешественников», – добавляет Прасит Чинпрасер, совладелец Parisorn Company Ltd.

Wyndham Hotel Group – крупнейшая отельная сеть в мире. Ее портфолио насчитывает 8000 объектов по всему миру и 1200 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Список брендов включает Ramada, Wyndham Hotels and Resorts, Days Inn, TRYP by Wyndham и Microtel Inn & Suites by Wyndham® Super 8.

Первая гостиница сети на Пхукете – Wyndham Sea Pearl Resort в Патонге – была открыта в июне прошлого года. Церемонию открытия посетили министр спорта Таиланда Кобкарн Ваттанаврангкун, министр информации и коммуникационных технологий Порнчай Руджапрапа и министр финансов Соммай Пхаси. Подробнее читайте здесь.

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