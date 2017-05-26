Сесе Нобре и народ киломбу

Сесе Нобре – художник причудливой биографии и не менее оригинального творчества.

27 Мая 2017 11:00:00

В United World College Thailand (UWCT) я бывал уже не раз и не два, но в последний визит меня там ждал сюрприз – стена одного из зданий кампуса превратилась в гигантское полотно, на котором прямо при мне длинноволосый художник работал над графити. Стоя на лестнице он наносил краску, а внизу толпились школьники, время от времени подававшие ему баллончики.

О том, что на Пхукете гостит и работает мастер уличного искусства Сесе Нобре, я, разумеется, знал заранее, но три шестиметровой высоты картины все равно удивили. Когда художник решил сделать перерыв, я воспользовался шансом и побеседовал с ним о его жизни и творчестве. А заодно поинтересовался, портреты представителей какой народности теперь украшают кампус UWCT. Биография Сесе оказалась на удивление причудливой, а происхождение героев его картин – еще больше.

«Я родился в Бразилии, в семье американки и парагвайца. Вырос я в США, но родители воспитали меня в бразильской традиции. Поэтому я всегда представляюсь бразильцем, хотя большую часть жизни провел в США», – говорит Сесе.

По словам художника, воспитывала его в основном мама, с отцом он почти не контактировал, но все равно ощущал в США свою инаковость. Более того, страсть узнать больше о Южной Америке и своих корнях становилась все сильнее.

«Я знал, что я другой, но не до конца понимал, в чем именно. Ребенком я с ума сходил по картам, географии, журналу National Geographic. Я постоянно изучал другие культуры, даже когда уже пошел в университет и продолжил после окончания, когда стал художником. Вопросы культуры и культурной идентичности всегда были важны для меня», – объясняет Сесе, и картина за его спиной – прямое тому подтверждение.

По словам художника, его интерес не ограничивается только экзотическими малыми народностями, как на его последней работе. Китай, Персия, другие страны с богатой культурой также увлекают Сесе.

«В университете я изучал лингвистику и антропологию. Опыта в живописи я не имел никакого и даже никогда не думал становиться художником. Я попробовал нарисовать что-то в качестве вызова самому себе», – говорит он.

Этот вызов Сесе бросил себе во время поездки в Парагвай, устав лицезреть голую бетонную стену в квартире. Затем, по возвращению в США, у него был первый неожиданный опыт художественной работы за деньги. Потом – поездка в Бразилию и знакомство с тамошней традицией уличного искусства.

Сесе объясняет, что один из краеугольных камней бразильской ментальности – концепция «культурного каннибализма», сформулированная местным поэтом-модернистом Освальдом де Андраде. Под этим термином он понимал способность Бразилии поглощать силу многих культур, становясь устойчивее к влиянию постколониального европейского давления.

У Таиланда, по словам Сесе, такая способность тоже есть. Гармоничное сочетание буддизма с предшествовавшими ему индуизмом, даосизмом, анимализмом как раз и сформировали современную ткань тайской жизни. Художник признается, что именно этот феномен и подтолкнул его к тому, чтобы после Южной Америки попробовать пожить в Азии.

«Сердце подсказало мне, что Таиланд – это азиатская Бразилия, наложение многих культурных слоев, также как в Малайзии и Индонезии, которые тоже синкретичны. Это как мозаика из множества маленьких кусочков», – объясняет Сесе свое видение Таиланда.

Концепция культурного каннибализма легла и в основу его творчества. Сейчас герои большинства работ Сесе – представители культуры киломбу. Если вы никогда не слышали об этой островной народности, не удивляйтесь. Сесе выдумал ее сам, собрав воедино элементы культуры – как материальной, так и не материальной – разных народов.

«В основе моего творчества – идея культуры киломбу. Мой план – развивать ее через функциональное искусство. Я хочу найти новый подход к искусству, хочу нести мысль не только через живопись, но и через предметы, которые можно использовать в повседневной жизни», – объясняет Сесе.

«Я подумал, что если я создал целый народ, то нужно создать и все то, что каждую культуру сопровождает: одежду, архитектуру, музыкальные инструменты, транспорт, интерьер, устройство городов, посуду, принципы взаимодействия с окружающим миром. Непосредственно сейчас я увлечен архитектурой, я хочу начать строить здания и наполнять их предметами быта киломбу», – добавляет художник.

Сейчас Сесе живет в Бангкоке и работает в одной из международных школ столицы. Впрочем, художник признается, что подумывает и о переезде на Пхукет, так что, возможно, народ киломбу поселится на острове.

«Кажется, Пхукет станет тем местом, куда я буду регулярно приезжать поработать раз в несколько месяцев. Хотя я бы хотел перебраться сюда, ведь теперь у меня есть семья и меня больше не притягивают те вещи, которыми раньше привлекал Бангкок. К примеру, ночная жизнь меня уже не интересует», – признается Сесе.

Познакомиться с творчеством Сесе и созданной им культурой киломбу можно на страницах художника в соцсетях: facebook.com/islandofkilombu и instagram.com/island_of_kilombu. Связаться с Сесе также можно по эл. почте cecenobre@gmail.com.