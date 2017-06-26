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Серия недельных субботников на Пхукете началась с Чалонга

В пятницу, 23 июня, в Чалонге стартовал недельный субботник Big Cleaning Week. Следом уборка улиц должна пройти в других частях остров.

Новости Пхукета

26 Июня 2017 12:09:39

Фото: PR Dept
Фото: PR Dept

Недельные субботники – очередной элемент кампании за чистоту, запущенной в апреле тогдашним губернатором провинции Чокчаем Дечаморнтханом. В рамках кампании, в частности, был проведен большой первомайский субботник.

Серия недельных субботников на Пхукете началась 23 июня c Чалонга. Администрация района обещает не только убрать бытовой мусор с улиц, но также подстричь деревья и газоны, а заодно поговорить с местными жителями и предпринимателями о том, что они также должны поддерживать свою территорию в порядке. Соответствующее заявление сделал мэр Чалонга Самран Джиндапон.

Следом аналогичные субботники должны пройти в других частях острова, но график их проведения опубликован пока не был.

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