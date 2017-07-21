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Сергей Лавров посетит Таиланд в августе

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Бангкок с двухдневным визитом. В столице с российским министром встретится глава тайского правительства Прают Чан-Оча.

Новости Пхукета

21 Июля 2017 09:21:47

Фото: Пресс-служба президента РФ
Фото: Пресс-служба президента РФ

О визите Сергея Лаврова в Таиланд сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление директора Департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина.

«9-10 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров с рабочим визитом посетит Бангкок, где проведет переговоры с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаи, а также встретится с премьер-министром королевства Праютом Чан-Очаем», – заявил Кожин [цитата по тексту ТАСС].

По словам представителя МИД, в ходе визита Сергей Лавров обсудит с тайскими партнерами «ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях с акцентом на реализацию достигнутых за последние два года договоренностей на высшем уровне, а также взаимодействие по международной и региональной проблематике».

Перед поездкой в Таиланд, как отмечает ТАСС, господин Лавров посетит Индонезию.

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