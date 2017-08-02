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Серфер из Швеции найден мертвым на Пхукете

Полиция расследует обстоятельства смерти серфера, найденного мертвым в ванной комнате частного дома, где он проживал с подругой из Австралии.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Августа 2017 11:09:33

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело 33-летнего Нильса Мартина Себастьяна Нильсона было обнаружено около 21:30 вечера 31 июля его австралийской подругой Кимберли Фикмар, с которой швед вместе проживал в частном доме в Срисунтхорне.

Женщина рассказала полицейским, что в указанный день Нильсон вернулся домой около 17:00, а примерно в 20:20 отправился в ванную комнату и не вернулся. Когда час спустя женщина заподозрила неладное и вскрыла дверь ванной, швед лежал на полу, из его носа шла кровь, а лоб был рассечен.

«Госпожа Фикмар сидела за компьютером на первом этаже когда около 20:20 господин Нильсон сказал ей, что пойдет наверх, чтобы принять душ. Около 21:30 она заметила, что его долго нет, и пошла проверить ванную комнату, дверь которой оказалась заперта. Госпожа Фикмар открыла ее ключом и обнаружила мужчину лежащим лицом вниз на полу. Она вытащила господин Нильсона из ванной, чтобы попробовать привести в сознание, но спасти его не смогла», – рассказал подполковник полиции Наттхапоп Понгсапан.

В ходе осмотра тела полицейские, согласно рапорту о происшествии, обнаружили на правой руке мужчины пятно похожее на след от укола. В сумке, которая была у Нильсона при себе в ванной, была найдена игла со следами крови, а рядом на полу – металлическая ложка. Также полиция сообщила об обнаружении среди вещей серфера пакета «с чем-то напоминающим кокаин».

«Согласно показаниям друзей господина Нильсона, он был серфером и занимался волонтерской активностью в Чернг-Талей. Также они сказали, что ранее он употреблял наркотики», – заявил подполковник Наттхапоп Понгсапан. Также он добавил, что мужчина находился в депрессии после смерти матери в январе этого года.

По его словам, одной из версий смерти иностранца является передозировка наркотиками. Впрочем, специалистам еще только предстоит провести медицинскую экспертизу. Тело погибшего находится в морге Thalang Hospital, его родственники поставлены в известность о случившемся.

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