Сэр Ник провел мастер-класс в Лагуне

Шестикратный победитель турниров серии мейджор по гольфу и посол Laguna Golf сэр Ник Фальдо провел на Пхукете мастер-класс для поклонников благородного вида спорта в субботу, 11 марта.

1 Апреля 2017 14:07:38

Сэр Ник встретился с пхукетскими гольфистами и специально прибывшими на остров спортсменами и поделился с ними своими секретами как в плане техники, так и в отношении физической подготовки. Кроме того, Ник Фальдо лестно отозвался он новой академии гольфа в лагуне, которая предлагает тренировки профессионального уровня как в формате однодневных, так и более продолжительных программ.

«Приятно видеть, что Laguna Golf Phuket так активно продвигает игру и открыла новый учебно-тренировочный центр для увлеченных гольфистов. Я всегда наслаждаюсь посещением Лагугы, где есть и превосходное поле для гольфа на 18 лунок, и удостоенные высоких наград отели Banyan Tree и Angsana, а также рестораны и спа», – заявил сэр Ник. В ходе своего последнего визита на остров легендарный гольфист успел и поиграть в клубе Лагуны, и отдать должное первоклассной курортной инфраструктуре.

Ник Фальдо – настоящая легенда гольфа. Он начал заниматься этим видом спорта в возрасте 13 лет, а уже к 17 годам на его счету были две серьезные победы – в Английском любительском турнире и Молодежном чемпионате Великобритании. За 40-летнюю карьеру гольфист одержал 40 побед на профессиональных турнирах, после чего стал телевизионным экспертом по гольфу. Основанная сэром Ником компания Faldo Disign работает над более чем 50 проектами по всему миру. Кроме того, он активно развивает проект Faldo Series, нацеленный на развитие талантов перспективных молодых гольфистов.