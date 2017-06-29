Семья туристов из Китая пострадала катаясь на слонах в Чалонге

Четыре туриста и погонщик получили травмы после того, как собака напугала слонов, на которых они ехали.

29 Июня 2017 16:55:12

Инцидент на сафари в Чалонге произошел около 9:30 утра четверга, 29 июня, в районе Большого Будды. Группа из четырех китайских туристов – 37-летний Ху Юйсинь с супругой и двумя детьми – заказала прогулку на слонах в сафари-парке ATV Seaview on Tour. Парк предоставили им двух слонов с погонщиками-махутами, но практически сразу же после начала экскурсии животных напугала собака.

«Мы были в 200 м от стартовой точки, когда вдруг рядом громко залаяла собака. Слон, шедший первый, запаниковал и босился бежать, второй же последовал за ним», – рассказал махут по имени Джек.

Тропа, по которой побежали слоны, вела в гору, и в какой-то момент оба животных подскальзнулись на грунте и упали, сбросив на землю и туристов, и обоих махутов.

После инцидента один из погонщиков был доставлен в Vachira Hospital с травмой спины. Получивших синяки и ссадины туристов отвезли в Phuket International Hospital.

Владелец сафари парка Пракоб Конгрод уже принес извинения туристам и заверил, что такое больше не повторится.

«Мы очень сожалеем. Наша компания – солидный бизнес, полностью зарегистрированный и застрахованный. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы такое больше не повторилось», – заявил Пракоб Конгрод.