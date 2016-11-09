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Семья россиян спасена после крушения спидбота

У острова Хонг затонул катер, на борту которого находились пятеро граждан России. Все пассажиры, сопровождавший их гид и шкипер судна благополучно спасены.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Ноября 2016 13:09:28

Семья Россиян из пяти человек была благополучноспасена после кораблекрушения в заливе Пханг-Нга.

Как рассказал глава местного национального парка Джампен Пхомпхакди, во второй половине дня 8 ноября в его офис поступило сообщение от капитана Иккачая Рачакана о том, что его спидбот терпит бедствие у острова Хонг.

С командой спасателей господин Пхомпхакди отправился в указанный квадрат, где обнаружил затонувший катер и семерых человек, дожидавшихся помощи в воде: семью россиян, женщину-гида и самого шкипера.

«Все туристы были в спасательных жилетах и держались за что-либо плавучее. Никому из семерых ничего не угрожало и мы доставили их на остров Хонг для отдыха», – рассказал Джампен Пхомпхакди.

Туристический гид Манасая Хирано, сопровождавшая россиян, рассказала, что в момент происшествия спидбот следовал от острова Гай в направлении Кхао-Яй.

«Мы были примерно в четырех километрах от острова Хонг, когда заметили, что лодка начала набирать воду в районе кормы. Затем корабль начал тонуть и наш капитан Иккачай отправил официальным лицам национального парка запрос о помощи», – поделилась Манасая Хиранов.

По словам главы нацпарка, все семеро было благополучно доставлены на Пхукет к 18:00 того же дня.
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