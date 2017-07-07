Семья из Чалонга лишилась дома в результате пожара

Жилой дом на Soi Baan Glang в Чалонге был полностью уничтожен огнем в четверг, 6 июня.

7 Июля 2017 12:07:12

олиция и экстренные службы получили сообщение о пожаре в жилом доме на Soi Baan Glang около 13:00 четверга, 6 июня. Когда специалисты прибыли на место событий, здание было полностью охвачено огнем. В течение получаса пожарные справились с возгоранием, однако постройка оказалась уничтожена до основания.

Проживавшая в сгоревшем доме семья в момент инцидента была в отъезде. Хозяева дома Нонграк Критсади и Сутхак Кхампха делаи покупки на рынке, а их взрослые дети находились на работе. О пожаре Нонграк и Сутхак узнали от соседей, и по возвращению застали лишь руины.

В результате пожара семья лишилась всего имущества и хранившихся в доме сбережений, также в огне погибли две певчие птицы, которых держали Нонграк и Сутхак. Полный ущерб от пожара погорельцы еще не оценили.

«Общая сумма ущерба составила многие сотни тысяч бат», – заявил Сутхак.

Уцелели в пожаре лишь три изображения Его Величества Рамы IX и Королевы Сирикит. В беседе с журналистами супруги выразили уверенность, что огонь не тронул портреты из-за высочайшего статуса Короля и Королевы.

«Мы сохраним эти изображения и будем им поклоняться», – заявили Сутхак и Нонграк.

Староста деревни, в которой находился сгоревший дом, уже заявила, что для семьи найдено временное жилье.