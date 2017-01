Семейная полоса препятствий с красками

Дата/Время начала: 4 Февраля 2017 13:00:00 - 4 Февраля 2017 19:00:00

Активные выходные для всей семьи в поддержку фонда Phuket Has Been Good To Us! Пройдите полосу препятствий всей семьей, попутно решая загадки на проницательность ума. Все участники получат медали и подарки! Также для всех – фантастическая атмосфера карнавала с диджеем Танком. Суббота, 4 февраля, с 15:00 в Royal Phuket Marina. Взрослые: 500 бат, дети (5-16 лет): 300 бат.