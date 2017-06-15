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Семейная пара задержана за убийство 10-летней дочери

Полиция Сарабури задержала семейную пару, забившую дочь до смерти и выбросившую тело в канал.

Новости Пхукета

15 Июня 2017 11:00:41

Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post
Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Глава полиции по 1 региону генерал-лейтенант Чарнтхеп Сесавет объявил о задержании двух жителей Самут-Пракана, забивших до смерти свою дочь и выбросивших тело в канал.

Как сообщает Bangkok Post, мать девочки Супапорн Монтра и ее отчим Вачаран Тхадсаван были арестованы в провинции Сарабури, куда они сбежали после совершения преступления.

Как установило следствие, 10-летняя Порнтхип Куланант училась в провинции Рой-Эт, а к матери и отчиму приезжала на каникулы. На допросе Супапорн призналась, что в один из дней она избила дочь за то, что та не слушалась, после чего вместе с супругом ушла из дома, заперев ребенка внутри.

Когда пара вернулась, Порнтхип была уже мертва. По словам Супапорн, она не хотела убивать ребенка. Чтобы скрыть следы преступления, мать и отчим завернули тело девочки в одеяло, положили в мешок из-под удобрений и выбросили в один из местных каналов. После этого пара попыталась скрыться в Сарабури.

По словам генерала Сесавета, следователи собрали всю необходимую доказательную базу для передачи дела прокурору и не сомневаются в обвинительном приговоре. В настоящий момент судмедэксперты проверяют, не подвергалась ли девочка сексуальному насилию.

Дополнение: Позже Bangkok Post сообщила о выводах судмедэкспертов. Те заявили, что предположение о сексуальном насилии подтвердить или опровергнуть они не могут. При этом причиной смерти девочки, по словам экспертов, стало удушение, что противоречит изначальному заявлению матери ребенка.

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