«Семь дней опасности» на дорогах унесли жизни четырех человек

Пхукетский офис Департамента ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (DDPM) подвел итоги «Семи дней опасности» на дорогах».

18 Апреля 2017 18:36:18

Последствия дорожной аварии 15 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно итоговым данным DDPM, в результате дорожных аварий 11-17 апреля погибли четыре человека. Обстоятельства гибель трех из них известны (один инцидент произошел 15 числа, еще два 17 числа). О четвертом погибшем никакой информации пока нет.

Всего за семь дней кампании было зарегистрировано 67 дорожных аварий, в которых пострадали 70 человек. В 2016 году «Семь дней опасности» на Сонгкран унесли жизни трех человек на Пхукете, пострадали 62 человека.

В этом году самым аварийным, по данным DDPM, стал округ Мыанг-Пхукета, где произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. Еще 21 авария была зарегистрирована в Таланге и 17 в Кату.

За семь дней компании полиция привлекла к ответственности за различные нарушения ПДД около 10 тыс. человек. Самыми распространенными нарушениями стали езда на мотоцикле без шлема и вождение без прав. Полную статистику можно найти ниже.

5628 штрафов – езда без шлема;

3075 штрафов – вождение без прав;

185 штрафов – опасное вождение;

665 штрафов – езда с непристегнутым ремнем;

322 штрафов – нарушение скоростного режима;

245 штрафов – проезд на красный свет;

342 штрафов – езда по полосе встречного движения;

166 штрафов – «подрезание другого транспортного средства в потоке;