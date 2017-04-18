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«Семь дней опасности» на дорогах унесли жизни четырех человек

Пхукетский офис Департамента ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (DDPM) подвел итоги «Семи дней опасности» на дорогах».

Новости Пхукета

18 Апреля 2017 18:36:18

Последствия дорожной аварии 15 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Последствия дорожной аварии 15 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно итоговым данным DDPM, в результате дорожных аварий 11-17 апреля погибли четыре человека. Обстоятельства гибель трех из них известны (один инцидент произошел 15 числа, еще два 17 числа). О четвертом погибшем никакой информации пока нет.

Всего за семь дней кампании было зарегистрировано 67 дорожных аварий, в которых пострадали 70 человек. В 2016 году «Семь дней опасности» на Сонгкран унесли жизни трех человек на Пхукете, пострадали 62 человека.

В этом году самым аварийным, по данным DDPM, стал округ Мыанг-Пхукета, где произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. Еще 21 авария была зарегистрирована в Таланге и 17 в Кату.

За семь дней компании полиция привлекла к ответственности за различные нарушения ПДД около 10 тыс. человек. Самыми распространенными нарушениями стали езда на мотоцикле без шлема и вождение без прав. Полную статистику можно найти ниже.

  • 5628 штрафов – езда без шлема;

  • 3075 штрафов – вождение без прав;

  • 185 штрафов – опасное вождение;

  • 665 штрафов – езда с непристегнутым ремнем;

  • 322 штрафов – нарушение скоростного режима;

  • 245 штрафов – проезд на красный свет;

  • 342 штрафов – езда по полосе встречного движения;

  • 166 штрафов – «подрезание другого транспортного средства в потоке;

  • 282 штрафов – использование мобильного телефона за рулем;

  • 267 штрафов – вождение в пьяном виде.

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