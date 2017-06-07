Самозванная леди в Таиланде получила 7,5 лет тюрьмы за оскорбление монархии

В Бангкоке завершилось рассмотрение дела Монты Йократтанакан (Йинг Кай), обвинявшейся в оскорблении монархии (Lese Majeste).

7 Июня 2017 09:15:20

Фото: Архив Bangkok Post

Монта Йократтанакан признала себя виновной и была приговорена к 7,5 годам тюрьмы. Изначально ей грозило 15 лет, но признание позволило уменьшить срок вдвое, пишет Bangkok Post.

Поводом для возбуждения дела по статье об оскорблении монархии стали неоднократные заявления Монты Йократтанакан о том, что она якобы близка к дворцу и ей был пожалован титул Khunying (леди). Ни первое, ни второе действительности не соответствовало.

Отметим, что ранее Монта Йократтанакан стала фигуранткой расследования по статье о торговле людьми. В данном случае поводом для возбуждения дела стало то, что в течение нескольких лет в ее доме бесплатно работали в качестве прислуги три молодые девушки, которых она удерживала у себя угрозами. Вердикт по этому делу еще не вынесен.