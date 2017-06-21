Самосвал с землей перевернулся на Bypass Rd.

Перевозивший землю грузовик перевернулся на шоссе Bypass Rd. вечером 20 июня.

21 Июня 2017 12:29:21

Авария произошла около 19:30 вечера в районе магазина Chan's Antique. Движение по полосе, ведущей в сторону Thepkrasattri Rd., было затруднено в течение нескольких часов, пока с проезжей части не убрали рассыпавшуюся землю.

Подполковник полиции Пхукет-Тауна Сакчай Чунйонг рассказал, что причиной аварии стало лопнувшее у грузовика колесо. В ходе ДТП никто не пострадал, хотя не исключено, что легкие травмы мог получить водитель самосвала, который после аварии скрылся с места событий.

Подполковник Чунйонг не уточнил, намерены ли полицейские предъявить водителю какие-либо обвинения.

«Изучив место событий, мы пришли к выводу, что никто травм не получил и других аварий не было. Все остальное – дело страховой компании», – заявил подволковник.