С9 ожидает консолидацию в отрасли управления отелями

Рост туристического рынка Таиланда в последнее десятилетие повлек за собой существенное увеличение числа компаний, специализирующихся на отельном менеджменте (HMC), а следующим шагом должна стать консолидация игроков данного сегмента, сообщает C9 Hotelworks.

31 Октября 2016 11:30:46

Ведущие игроки на тайском рынке управления отелями (HMC). Источник: С9 Hotelworks

В последнем отчете консалтинговой группы отмечается, что сейчас в стране 643 гостиницы управляются специализированными HMC-игроками, суммарный номерной фонд превышает 77,65 тыс единиц. Всего на этом рынке работают более 80 групп, занимающихся управлением отелями.

В первую пятерку, контролирующую 28% номерного фонда HMC, входят Centara Hotels & Resorts, Onyx Hospitality, Dusit International, Imperial Hotels and Resorts и Minor Hotels Group (в порядке убывания фонда).

«С учетом высокого числа HMC-игроков в Таиланда весьма вероятно, что консолидация неизбежна», – говорит управляющий директор С9 Hotelworks Билл Барнетт.

«Достаточно обратить внимание на происходящее прямо сейчас слияние глобальных управляющих компаний и брендов, чтобы понять, что местный ландшафт рано или поздно испытает тот же эффект. Сейчас же хорошая новость заключается в том, что тайские игроки области гостеприимства поднимают бренд Таиланда как внутри страны, так и за рубежом», – считает Барнетт.