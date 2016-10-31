Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

С9 ожидает консолидацию в отрасли управления отелями

Рост туристического рынка Таиланда в последнее десятилетие повлек за собой существенное увеличение числа компаний, специализирующихся на отельном менеджменте (HMC), а следующим шагом должна стать консолидация игроков данного сегмента, сообщает C9 Hotelworks.

Новости Пхукета

31 Октября 2016 11:30:46

Ведущие игроки на тайском рынке управления отелями (HMC). Источник: С9 Hotelworks
Ведущие игроки на тайском рынке управления отелями (HMC). Источник: С9 Hotelworks

В последнем отчете консалтинговой группы отмечается, что сейчас в стране 643 гостиницы управляются специализированными HMC-игроками, суммарный номерной фонд превышает 77,65 тыс единиц. Всего на этом рынке работают более 80 групп, занимающихся управлением отелями.

В первую пятерку, контролирующую 28% номерного фонда HMC, входят Centara Hotels & Resorts, Onyx Hospitality, Dusit International, Imperial Hotels and Resorts и Minor Hotels Group (в порядке убывания фонда).

«С учетом высокого числа HMC-игроков в Таиланда весьма вероятно, что консолидация неизбежна», – говорит управляющий директор С9 Hotelworks Билл Барнетт.

«Достаточно обратить внимание на происходящее прямо сейчас слияние глобальных управляющих компаний и брендов, чтобы понять, что местный ландшафт рано или поздно испытает тот же эффект. Сейчас же хорошая новость заключается в том, что тайские игроки области гостеприимства поднимают бренд Таиланда как внутри страны, так и за рубежом», – считает Барнетт.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.