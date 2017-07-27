С9 Hotelworks: Тотальную регистрацию отелей тормозят бюрократические сложности

В рамках кампании по регистрации отелей власти получили 1007 заявок. Удовлетворены лишь шесть.

29 Июля 2017 15:00:00

Всего шесть незарегистрированных отелей сумели получить лицензии с момента начала официальной кампании по легализации гостиничного бизнеса на Пхукете, говорится в отчете консалтинговой компании C9 Hotelworks, озаглавленном Phuket Hotel Market Update – Mid-Year Edition July 2017.

Согласно данным отчета, в основу которого легли данные администрации Пхукета, властям известно о 1724 функционирующих на острове гостиниц, при этом отельные лицензии из них имеют лишь 429. Таким образом количество легальных отелей не увеличилось с марта этого года, когда «Новости Пхукета» запрашивали соответствующую статистику у палада (старшего административного сотрудника) провинции Пхукет Тхаворнвата Кхонгкэу. Главная причина пробуксовки программы – сложный и многоступенчатый процесс легализации, состоящий из более десятка шагов (согласно схеме, приведенной в отчете C9 Hotelworks).

К настоящему моменту, по данным администрации провинции, зарегистрировались для получения лицензий 1007 отелей (из них 1001 находятся в процессе легализации). Не подали заявок на регистрацию 288 из известных властям гостиниц без лицензий.

Пхукет под давлением

Управляющий директор C9 Hotelworks пишет, что власти Пхукета находятся «под давлением», поскольку программа по легализации отельного сегмента реализуется на фоне «резкого роста турпотока». В качестве подтверждения этой точки зрения господин Барнетт приводит статистику аэропорта Пхукета по числу принятых с января по конец мая пассажиров, в особенности, из России и Китая. Именно эти две страны являются лидерами по числу посещающих Пхукет туристов. На Китай приходится 66% всего турпотока из Азии, а на Россию – 41% турпотока из Европы.

«К примеру, пассажирский трафик из России в международном аэропорту Пхукета вырос в первые пять месяцев 2017 года на 17%, а из материкового Китая – на 8%. Сейчас 17 китайских авиакомпаний летают на Пхукет, и на долю материкового Китая приходится две трети всего азиатского трафика через аэропорт», – отметил Билл Барнетт (см. материал на соседней странице).

Еще один фактор давления – строительство новых отелей на острове, которые также нужно будет лицензировать. По данным C9 Hotelworks, сейчас на той или иной стадии готовности находятся 33 объекта с суммарным номерным фондов в 5738 единиц. В этот список входят и отели международных брендов, таких как Sheraton, JW Marriott, Best Western, InterContinental, Hyatt, Kempinski, Ramada и Rosewood.

«С учетом столь большого числа новых отелей, планирующих выйти на рынок в ближайшие месяцы и годы, властям Пхукета необходимо обеспечить строгий и эффективный регуляторный процесс, который на практике не должен быть чрезмерно сложным и забюрократизированным», – отметил Билл Барнетт.

По его словам, попытка легализовать весь отельный рынок Пхукета – это инициатива, масштаб которой не может не вызывать уважения.

«Главные препятствия на пути легализации сейчас связаны со строгими требованиями к постройкам в соответствиями с законами об отелях (Hotel Act) и строительном контроле (Building Control Act). На этом фоне провинция сейчас рассматривает возможность изменения требований для облегчения процесса регистрации», – добавил господин Барнетт.

Налоговый аспект

Один из моментов, напрямую связанных со статусом отеля, – это специальный отельный налог в размере 1% от стоимости номера, который легальные гостиницы обязаны уплачивать. Налог был введен административной организацией провинции Пхукет (OrBorJor) в 2000 году.

«Из-за отсутствия возможности собирать отельный налог с незарегистрированных объектов остров недополучает столь необходимые средства, которые могли бы быть инвестированы в инфраструктуру. Кроме того, оперативное решение вопроса с 1295 незарегистрированными гостиницами необходимо и для того, чтобы избежать ущерба международной репутации острова», – утверждает Билл Барнетт.

При этом в своем докладе господин Барнетт указывает, что в течение многих лет отказ от получения отельной лицензии был удобным способом уклонения от этого налога, поскольку распространяется он только на отельные номера.

C9 Hotelworks подчеркивает, что проблема отелей без лицензий – не уникальный пхукетский случай, а распространенное в странах Юго-Восточной Азии явление. Многие из растущих направлений массового туризма испытывают те же трудности.

«Один из частных примеров – это Бали, где, по официальным данным статистического ведомства Badan Pusat Statistik, работают 317 отелей с номерным фондом в 33,6 тыс. единиц, а по факту число гостиниц намного больше, чем даже на Пхукете. Правительственным регуляторам необходимо понять тесную связь между вопросом о лицензировании отелей и налоговыми вопросами», – отмечает Билл Барнетт.

История вопроса

Кампания по обязательной регистрации всех отелей Пхукета началась в марте 2016 года. В течение следующих девяти месяцев власти провинции составляли реестр всех известных им гостиниц на острове, а затем обратились к нелегалам с требованием зарегистрироваться и получить лицензии, либо готовиться к штрафам или даже сносу объектов. По состоянию на конец декабря власти обнаружили более 1300 объектов недвижимости, где можно было снять номер или комнату в краткосрочную аренду, хотя отелями они не являлись. Как говорилось выше, сейчас лицензии ждет 1001 отель.

При этом в августе прошлого года вступило в силу распоряжение Министерства внутренних дел, упрощающее регистрацию здания в качестве отеля и позволяющее получить лицензию тем, кто раньше претендовать на нее не мог, ввиду несоответствия здания требованиям, предъявляемым к гостиницам по закону.

Срок действия министерского распоряжения – пять лет, однако воспользоваться послаблениями могут лишь те заявители, чьи объекты недвижимости уже существовали к моменту вступления документа в силу 19 августа 2016 года. На здания, построенные позже, распоряжение не распространяется.

Оригинал отчета C9 Hotelworks со схемой регистрации отеля доступен здесь.