С видом на джунгли: Путешествие на холм Кхао-Кхай-Най

Чем занять свободные выходные на Пхукете? Блогер Джейми Монк свой выбор сделал давно: Джейми с семьей садится в машину и едет открывать новые уголки Пхукета и соседних провинций. В этом номере «Новости Пхукета» рассказывают о поездке, которую Джейми совершил ровно год назад, в январе 2016, но за прошедшие 12 месяцев место обаяния не растеряло.

3 Февраля 2017 12:18:23

В первые выходные 2016 года мы совершили очередное путешествие в нашем регулярном формате «поехали, а там посмотрим». Нашей целью стала смотровая площадка Кхао-Кхай-Нуй в провинции Пханг-Нга, о которой рассказывали многие сайты на тайском языке.

Перед тем, как отправляться в путь, мы выяснили, что смотровая находится за деревней Тхунг-Мапхрао, чуть к югу от Кхао-Лака. До этого мы уже неоднократно проезжали по той дороге, но ни разу не видели знака или указателя, который бы прямо говорил: «К смотровой площадке – туда». Однако в этот раз у нас была четкая миссия: найти это место.

Все фото с Кхао-Кхай-Нуй, которые мы видели, были сняты рано утром, когда холмы покрывала красивая дымкая, которую местные называют «талэ мок», морской туман. Мы же приняли решение, что для облегчения поиска выдвинемся попозже, а если понравится – вернемся туда еще раз специально ради утреннего пейзажа.

В назначенный день мы выехали с Пхукета и направились к Тхунг-Мапхрао. Знака, указывающего на дорогу к смотровой площадке, мы не обнаружили. Некий указатель нашелся на основной трассе, ведущей из Пхукета в Кхао-Лак, но проследовав в указанном направлении (на север) пару километров, мы решили, что едем не туда, поскольку на картах Google холм Кхао-Кхай-Нуй находился сразу за деревней.

На этом этапе мы развернулись, доехали назад до указателя и позвонили по телефонному номеру, написанному на нем. Мужчина на том конце провода сказал, что нам нужно вернуться в Тхунг-Мапхрао, найти местный рынок и там повернуть налево. Заодно он предупредил, что если машина без полного привода, то подняться наверх будет непросто и предложил трансфер, естественно, не бесплатно. Мы отказались от помощи и направились на поиски рынка в Тхунг-Мапхрао, где действительно обнаружился крошечный указатель с надписью на тайском, а рядом с ним – дорога, ведущая в горы.

Дорога сперва представляла собой узкую бетонку, а затем и вовсе стала грунтовой. Для нашего пикапа это большой проблемой не оказалось, потому что погода стояла сухая, а вот в случае дождя полный привод оказался бы актуальным!

Тяжелее всего подъем дался у самой вершины, где под колесами снова появился бетон, но уклон был очень крутым. Здесь пришлось покрутить руль и пожечь резину, но мы все же осилили финальный отрезок.

И какой же вид открывался оттуда! Он был прекрасен даже без утренней дымки. Живописная панорама открывалась повсюду, хотя сам холм оказался и не очень высоким, около 200 м над уровнем моря. Восхищенное «вау!» вырвалось у нас в первую же секунду.

От парковки можно было проехать чуть дальше, где мы обнаружили деревянную постройку, в которой нашлись магазин и туалет. Вид на холмы оттуда был также прекрасен. Все-таки Пханг-Нга – это по-настоящему сельская провинция, где едва ли встретишь крупный город, а большую часть территории занимают зеленые холмы, и территория эта – больше всего Пхукета.

А затем мы увидели палатки! Изначально мы планировали, что если нам вздумается увидеть утреннюю дымку, то придется вставать в пять часов... но у них нашлись палатки! Ребенком я много путешествовал с семьей и мы часто останавливались именно в формате кемпинга. Впрочем, это было в детстве, и за последние 15 лет в палатке я не ночевал ни разу. Теперь такой план у нас есть.

Как выяснилось, арендовать палатку на ночь можно за 250 бат. Одеяло имеет смысл прихватить из дома, а коврики и подушки можно взять прямо на месте. Сами палатки двухместные, но человек моих габаритов, наверное, предпочел бы расположиться в одиночестве. Надеюсь, скоро нам выпадет шанс переночевать на Кхао-Кхай-Нуй и написать об этом. Среди палаток даже есть такие, откуда открывается вид на море!

В целом же наше однодневное путешествие оказалось весьма удачным. Конечно, и на Пхукете много интересных мест, но если добавить к списку еще и достопримечательности Пханг-Нга, то число на порядок выше. Непосредственно до Кхао-Кхай-Нуй можно добраться как своим ходом, так и заказав тур. Выбор – за вами.

Джейми Монк – один из давних резидентов Пхукета, дайвер и популярный блогер. Другие заметки Джейми ищите на jamie-monk.blogspot.com.