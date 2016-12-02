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С пляжа в Камале убрали торчавшую из песка арматуру

Сотрудники административной организации тамбона Камала (OrBorTor) убрали все металлические пруты, которые смогли обнаружить.

Супат Сутхам

2 Декабря 2016 13:45:21

Обезопасить пляж получило без применения специальной техники и оборудования.
Обезопасить пляж получило без применения специальной техники и оборудования.

Как подтвердил старший административный сотрудник (палад) организации Китикрайсри Кхэуван, семь металлических прутов уже извлечены из песка для повышения безопасности отдыхающих. При этом он порекомендовал туристам все равно быть внимательными на пляже, поскольку нельзя исключать, что на побережье может быть еще арматура, которую пока никто просто не заметил.

«Мы хотели использовать строительную технику, чтобы убрать металлические пруты, однако получить доступ к ней не удалось. В итоге мы использовали воду под давлением, что позволило разрушить бетонную заливку у оснований прутов, после чего рабочие руками вытащили арматуру и остатки бетона», – рассказал Китикрайсри Кхэуван.

«Пока мы не получали сообщений об обнаружении новых металлических прутов, но спасателям были выданы инструкции сообщить, если они что-то заметят в часы отлива, – добавил он.

Напомним, металлические пруты остались на пляже от фермы по разведению креветок, построенной более десяти лет назад. Подробнее читайте здесь.

 

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