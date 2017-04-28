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С пляжа Най-Харн выгнали крупного варана

Дежурящие на Най-Харн спасатели были вынуждены выступить в несвойственной для себя роли, когда на пляже неожиданно обнаружился варан.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Апреля 2017 17:54:39

«На Най-Харне был сегодня гость. [Впрочем,] спасателям пришлось удалить его с пляжа», – сообщили сотрудники Phuket Lifeguard Service на своей странице в Facebook, добавив, что инцидент произошел во второй половине дня 27 апреля.

Один из спасателей в беседе с «Новостями Пхукета» предположил, что ящерица могла прийти на пляж в поисках еды, при этом фаранг совершенно не опасался находившихся там людей. В итоге варана ради его же спокойствия поймали, а затем выпустили на свободу в джунглях неподалеку.

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