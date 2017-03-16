Рынок CCTV для домашнего пользования ждет взрывного роста

Panasonic Group Thailand ожидает, что рынок камер домашнего видеонаблюдения в Таиланде вырастет в 2017 году на 30-40%, притом что в сегменте камер для профессионального использования темпы роста не превысят 8%.

16 Марта 2017 10:41:55

Менеджер Panasonic Siew Sales Thailand (входит в Panasonic Group Thailand) Рани Ситтхикэу. Фото: Bangkok Post

Как пояснила менеджер Panasonic Siew Sales Thailand (входит в Panasonic Group Thailand) Рани Ситтхикэу, все большее число граждан Таиланда задумывается о безопасности своего жилья, что увеличивает спрос на камеры видеонаблюдения потребительского уровня.

Как пишет Bangkok Post, тайский рынок камер CCTV (всех типов) оценивался в 2016 году в 3,5 млрд бат. Прогноз на нынешний год – 4 млрд. Таким образом ожидаемый темп роста по всем сегментам вместе – 14%.

«Мы прогнозируем, что наша рыночная доля вырастет с 10% в 2016 году до 13% в этом году», – заявила Рани Ситтхикэу.

Panasonic – один из ведущих брендов на тайском рынке систем охранного видеонаблюдения. Выручка от продаж компании составила в 2016 году 400 млн, а в этом году Panasonic Group Thailand планирует выйти на показатель в 500 млн.

По словам госпожи Ситтхикэу, сейчас компания фокусируется на моделях из доступного сегмента, цены на которые начинаются от 2000 бат за комплект. Впрочем, продукция Panasonic дороже, чем у ряда конкурентов.Средняя цена в этом сегменте – 1000 бат.

Главный рынок Panasonic – это дорогие камеры для профессионального, а не домашнего использования. В этом сегменте потребители отдают предпочтение сложным системам с высокой четкостью картинки, защитой данных и сквозным шифрованием.