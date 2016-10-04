Русский турпоток вернулся в Турцию

Турция вернулась на первое место по популярности у туристов из России после возобновления чартерных перевозок на этом направлении.

4 Октября 2016 13:28:52

Фото: Michael Ransburg

Заявление о том, что Турция снова лидирует в списке туристических предпочтений россиян, в интервью ТАСС сделал первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев. Чиновник пообщался с журналистами на форуме «Сочи-2016».

«Формально еще не подведены точные итоги сентября, но мы можем абсолютно однозначно сказать, констатировать, что Турция вернулась за сентябрь совершенно искрометно на первое место как по продаже туристических услуг, так и по востребованности, то есть по запросам на туристические продажи. Обогнала абсолютно всех», – цитирует ТАСС заявление заместителя министра.

Оценку Лихачева подтвердил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«После отмены запрета на чартеры из России в нашем туристическом секторе произошел бум. К нам всего за месяц приехало около 60 тысяч россиян», – сказал турецкий лидер, одновременно выразив надежду на то, что «туристический поток из РФ будет только увеличиваться».

Напомним, закрытие Турции стало одним из главных факторов, обусловивших выход Таиланд на первое место в списке самых популярных курортов у россиян. За год Королевство надеется принять около 1 млн туристов из РФ. Подробнее читайте здесь и здесь.