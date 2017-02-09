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Русский турпоток на Пхукет вернулся к докризисному уровню

На долю аэропорта Пхукета пришлось около половины всех визитов россиян в Таиланд, говорится в февральском отчете C9 Hotelworks.

Новости Пхукета

9 Февраля 2017 11:37:24

Туристический поток из России на Пхукет вернулся к докризисному уровню, утверждает Билл Барнетт в февральском докладе C9 Hotelworks Phuket Hotel Market Update, основанном на статистике международного аэропорта Пхукета.

«С общим числом прибытий свыше 7,5 млн пассажиров, Пхукет демонстрирует резкий рост на 18% в годовом исчислении против 13% годом ранее», – пишет господин Барнетт, управляющий директор консалтинговой компании C9 Hotelworks.

«Во многом это произошло благодаря восстановлению турпотока с русского рынка, который вырос в прошлом году на 51%. Толчком к восстановлению послужило укрепление курса рубля относительно тайского бата, а также политическая нестабильность на ближнем востоке, сместившая интерес туристов из России в сторону Пхукета в высокий сезон», – утверждает Билл Барнетт.

Согласно графикам, содержащимся в докладе Билла Барнетта, за 2016 год Пхукет принял более 500 тыс. туристов из России, что соответствует уровню 2014 года и составляет около половины от общего числа визитов из России в Таиланда за 2016 год. Ранее Департамент туризма опубликовал итоговый отчет, в котором утверждается, что за 12 месяцев страна в сумме приняла 1,1 млн россиян.

С докладом Билла Барнета C9 Hotelworks Phuket Hotel Market Update можно ознакомиться здесь.

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