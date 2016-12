RUN TO GIVE 2016 Дата/Время начала: 27 Ноября 2016 05:00:00 - 27 Ноября 2016 09:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Благотворительный забег Run to Give 2016 пройдет на озере Банг-Вад в Кату 27 ноября. Доступные дистанции: 3 км (250 бат) и 10 км (350 бат). Собранные средства будут переданы Maha Jakri Sirinthorns Childrens Project и Pun Fun Pun Yim Project. Онлайн регистрация продлена до 25 ноября 2016 года. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://goo.gl/forms/PIQwUbN52cjksvCP2. Зарегистрироваться и получить комплект участника также можно 24 и 25 ноября в Central Festival или 26 ноября на Bang Wad Dam в Кату. Контактные телефоны 076-370100, 076-371410, 076-335770-4. Радиостанция Live 89.5 является спонсором забега. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Run To Give Адрес : Bangwad Dam, Кату, Пхукет телефон : 076-370100 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт