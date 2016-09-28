RUN TO GIVE 2016
Дата/Время начала:
27 Ноября 2016 05:00:00
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27 Ноября 2016 09:00:00
Благотворительный забег Run to Give 2016 пройдет на озере Банг-Вад в Кату 27 ноября. Доступные дистанции: 3 км (250 бат) и 10 км (350 бат). Собранные средства будут переданы Maha Jakri Sirinthorns Childrens Project и Pun Fun Pun Yim Project.
Онлайн регистрация продлена до 25 ноября 2016 года. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://goo.gl/forms/PIQwUbN52cjksvCP2.
Зарегистрироваться и получить комплект участника также можно 24 и 25 ноября в Central Festival или 26 ноября на Bang Wad Dam в Кату.
Контактные телефоны 076-370100, 076-371410, 076-335770-4. Радиостанция Live 89.5 является спонсором забега.