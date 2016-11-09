Руководство АоТ уточнило планы по расширению аэропорта Suvarnabhumi

Уже феврале следующего года должны начаться в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi должны начать масштабные строительные работы.

9 Ноября 2016 10:21:13

Илюстрация: Suvarnabhumi Airport

В рамках второй фазы проекта по расширению главной воздушной гавани страны должен быть построен новый зал с телескопическими трапами на 28 самолетов. Новый комплекс расположится к югу от существующего терминала, с которым его соединит подземный тоннель, оснащенный траволатором для удобства пассажиров. Ожидается, что работы завершатся в 2019 году. После открытия нового комплекса пропускная способность аэропорта Suvarnabhumi должна вырасти до 60 млн пассажиров (см. схему здесь).

Кроме того, в следующем году руководство аэропорта должно выбрать подрядчиков для осуществления третьей фазы расширения комплекса, о чем ранее в этом месяце сообщила госкорпорация Airport of Thailand (AoT).

На этом этапе должен быть построен новый терминал, а также дополнительная взлетно-посадочная полоса, после чего пропускная способность Suvarnabhumi поднимется до 90 млн пассажиров в год. Впрочем, пока что реализация проекта находится на этапе получения сертификатов экологического соответствия.

Напомним, что по итогам 2015 года Suvarnabhumi обслужил 52,9 млн пассажиров (рост на 14% по сравнению с предыдущим год). Количество принятых и отправленных рейсов составило 317,1 тыс (рост на 9,5%). При этом номинальная пропускная способность аэропорта Suvarnabhumi на настоящий момент составляет 45 млн человек в год.

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