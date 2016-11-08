Руководство аэропорта Пхукета попросило у пассажиров «понимания»

В аэропорту Пхукета 1 ноября стартовала реконструкция старого терминала, обслуживающего внутренние авиарейсы. Сразу же после начала работ пассажиры начали жаловаться на неудобства, связанные с реконструкцией.

8 Ноября 2016 10:36:03

Автомобили у входа в старый терминал аэропорта. Фото: The Phuket News

«Мы приносим извинения за неудобства, доставленные реконструкцией», – говорится в заявлении пхукетского офиса госкорпорации Airports of Thailand (AoT).

«Мы работаем над тем, чтобы сделать комплекс лучше и подготовить его к растущему пассажиропотоку в высокий сезон», – добавляет АоТ.

Согласно заявлению корпорации, аэропорт выделил сотрудников для дежурства в старом терминале и направления пассажиропотока. Также в терминале были размещены указатели, информирующие об изменениях, связанных с ремонтом. В зале ожидания организованы дополнительные сидячие места для пассажиров.

«Мы рекомендуем пассажирам прибывать как минимум за два часа до времени регистрации на их рейсы», – говорит АоТ. Одновременно с этим, согласно заявлению компании, ведутся работы по облегчению автомобильного движения у въезда в терминал.

На странице пхукетского офиса АоТ в сети Facebook размещены рекомендации для пассажиров, вылетающих с Пхукета внутренними и международными рейсами. Пассажирам международных маршрутов рекомендовано пользоваться выходами 5 и 3 на первом и третьем уровнях автомобильной парковки. Оттуда можно попасть напрямую в новый международный терминал. Пассажирам внутренних рейсов рекомендовано подъезжать прямо ко входу в старый терминал, как было ранее. Транспорт допускает туда каждые 15 минут.

Стоит отметить, что заявленный ранее 330-дневный срок реконструкции уже был пересмотрен в сторону увеличения. В общей сложности ремонт должен занять 406 дней. В течение первых 256 будет проведена реконструкция южного крыла терминала, а за оставшиеся 150 дней реконструируют северное крыло. Завершиться работы должны в конце декабря 2017 когда.

Подробнее о реконструкции аэропорта и связанных с ней трудностях читайте здесь и здесь.