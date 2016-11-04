РСТ фиксирует стабильный спрос на Таиланд в ноябре

Объем турпотока из России в Таиланд в этом году на 20% выше прошлогоднего, при этом некоторые месяцы почти в полтора раза лучше по турпотоку, чем год назад.

4 Ноября 2016 15:34:02

Фото: PercyGermany

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил о том, что спрос на отдых в Таиланде в ноябре остается стабильным и национальный траур по Его Величеству Пхумипону Адульядету не снизил популярность Королевства в глазах туристов из России. В частности, по данным РСТ, Таиланд остается популярным направлением у российских туристов в период ноябрьских праздников (с 4 по 6 ноября), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление союза.

«Таиланд остается популярным направлением с вылетами из Москвы на период ноябрьских праздников, россияне бронируют островную и материковую части страны, также едут в комбинированные туры», – приводит агентство заявление РСТ.

РСТ утверждает, что «направление, по информации ряда туроператоров, продается ровно, спрос вырос, в том числе из-за отсутствия в линейке операторов Египта».

Туристическое управление Таиланда также уже заверило представителей русского рынка, что туристам нет оснований пересматривать планы на отдых из-за национального траура по ушедшему из жизни Королю

«Страна продолжает жить в нормальном режиме, туристы могут спокойно ее посещать. Конечно, большая просьба – с уважением относиться к траурным церемониям», – цитирует ТАСС слова руководителя службы маркетинга московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Константина Кинеля.

Ростуризм 14 октября рекомендовал российским туристам в Таиланде 2проявлять уважение к чувствам жителей, скорбящих по своему монарху, стараться одеваться сдержанно и вести себя уважительно, воздерживаться от публичных проявлений веселья и обсуждения Королевской семьи Таиланда в общественных местах в дни траура».

Отметим, что по данным тайской стороны, за период с начала года по конец августа Таиланд посетило 651,8 тыс. россиян, что на 20% выше прошлогоднего показателям. При этом август этого года оказался лучше прошлогоднего на 42%, июль – на 21%, июнь – на 28% (данных за сентябрь и октябрь). Туристическое управление Таиланда ожидает, что всего за год страну посетят около миллиона россиян.