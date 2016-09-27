RPM зафиксировала рост интереса к апартаментам в марине

Подразделение Royal Phuket Marina, занимающееся продажами недвижимости на вторичном рынке, зафиксировало рост покупательской активности после того, как в июле был представлен новый план по развитию марины.

27 Сентября 2016 10:07:26

Цены на апартаменты с полным правом собственности в RPM начинаются от 12 млн бат. Фото: Royal Phuket Marina

Летом этого года владелец Royal Phuket Marina Гулу Лалвани объявил о намерении продать весь комплекс (включая все активы, такие как сама марина, недвижимость, выставочный центр и т.д.). Кроме того, покупателю был предложен обновленный мастер-план по развитию 200 рай территории, включая пляжный клуб, несколько отелей и курортный комплекс семейного класса с аквапарком.

В Royal Phuket Marina утверждают, что именно эти перспективы вызвали всплеск интереса к уже имеющейся в марине недвижимости. Речь идет об объектах, которые можно приобрести на правах Freehold, то есть в полную собственность.

«После представления мастер-плана интерес к акваминиумам и аппартаментам с правом полной собственности стремительно взлетел», – говорит управляющий директор Royal Phuket Marina Майкл Эйлинг.

Как следует из пресс-релиза компании, на волне интереса Royal Phuket Marina к настоящему моменту продала три юнита (минимальная цена на квартиры начинается от 12 млн бат) и ведет переговоры еще по нескольким.

«Это жилье с превосходным расположением, прямо на побережье и с видом на марину мирового уровня. С учетом планов по будущему развитию инфраструктуры и строительству отелей, стоимость жилой недвижимость должна значительно увеличиться. И именно этот рост стоимости, особенно в сравнении с другими объектами на Пхукете, принес три недавние продажи на вторичном рынке и устойчивый интерес в целом», – утверждает Майкл Эйлинг.

«Royal Phuket Marina – уникальный объект. Центральное расположение, близость к British International School, большая жилая площадь квартир (от 154 до 520 кв. м.), наличие у каждого объекта собственного пространства под открытым небом, полная инфраструктура – все это делают Royal Phuket Marina крайне привлекательным жилым проектом», – добавляет Эйлинг.

Сейчас в брокерская служба Royal Phuket Marina предлагает объекты с двумя, тремя и четырьмя спальнями. Цены начинаются от 12 млн бат, ставка аренды – от 50 тыс. бат в месяц.

Напомним, что впервые о масштабном расширении Royal Phuket Marina было объявлено еще в июне 2015 года. Тогда Гулу Лалвани говорил о том, что в развитие комплекса будет вложено 5 млрд бат, которые пойдут на строительство отелей, вилл и других объектов. Подробнее читайте здесь.