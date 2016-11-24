Рождественский ланч PIWC Дата/Время начала: 15 Декабря 2016 11:30:00 - 15 Декабря 2016 15:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Цена для членов клуба – 600 бат, для прочих гостей – 750 бат. Регистрация начинается в 11:30, начало ланча – в 12:15. Предварительное бронирование обязательно. Запись по эл. почте [email protected] (Мэгги Вигман). Примечание на случай отмены или неявки: при отсутствии уведомления за 24 часа до мероприятия участнику придется оплатить бор за ланч, поскольку заведение бронируется с указанием точного числа участников. Спасибо за понимание. Все сборы от проведения мероприятия будут переданы в образовательный фонд PIWC. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Мэгги Вигман Адрес : Holiday Inn, Патонг Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт