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Ростуризм снова назвал Таиланд опасным для Россиян

В ведомстве считают, что в стране могут готовиться нападения на туристов из России, замаскированные под несчастные случаи.

Новости Пхукета

16 Мая 2017 17:59:58

Проверка транспорта саперами в аэропорту Пхукета в 2016 году.
Проверка транспорта саперами в аэропорту Пхукета в 2016 году.

Федеральное агентство РФ по туризму выпустило очередное предупреждение для россиян, планирующих отдых в Таиланде, а также для туристических компаний, этот отдых организующих. По мнению ведомства, против россиян в стране могут готовиться террористические атаки.

«В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны. Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей. Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией «естественных» причин этих событий», – говорится в предупреждении, размещенном на сайте Ростуризма.

Агентство не указывает источника информации, но отмечает, что туроператоры должны усилить контроль за своими сотрудниками в Королевстве.

«Туристическим операторам, работающим в Таиланде, рекомендовано проводить проверочные мероприятия с наемным обслуживающим персоналом на местах, с осмотрительностью относиться к поступающим от сотрудников предложениям по внесению изменений экскурсионные программы и маршруты следования туристического транспорта», – говорит ведомство.

Туристам агентство рекомендует избегать «спонтанных экскурсий»

«Туристам следует избегать спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране, предлагаемых им во время отдыха местными сотрудниками туроператоров, и посещать только изначально запланированные при оформлении тура мероприятия», – советует Ростуризм.

Напомним, что в конце апреля Ростуризм уже выпускал предупреждение об опасности отдыха в Таиланде. Власти Королевства отнеслись к нему с недоумением, равно как и посольство России в стране.

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