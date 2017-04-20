Ростуризм рекомендовал россиянам соблюдать осторожность в Таиланде

Ведомство выпустило предупреждение «о ситуации в Таиланде» после серии взрывов в южных провинциях страны.

20 Апреля 2017 12:16:27

Серия взрывов произошла на юге Таиланда 19 апреля. Фото: Internal Security Operations Command

«Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам, отдыхающим в Таиланде, соблюдать меры предосторожности, следовать рекомендациям властей, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать туристские зоны. Ростуризм просит туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать клиентов о возможных опасностях, связанных с угрозой террористических атак в этой стране», – говорится в сообщении, опубликованном Федеральным агентством по туризму РФ.

Поводом для обращения к туристам послужила серия скоординированных взрывов, прогремевших вечером 19 апреля в провинциях Паттани, Наратхиват и Сонгкхла. Целями всех атак стали сотрудники тайской полиции и военнослужащие.

«Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщает, что на данный момент не располагает информацией о наличии россиян среди пострадавших в результате инцидентов», – заявил Ростуризм.

Напомним, что противостояние между мусульманскими сепаратистами и официальными властями на юге Таиланда продолжается уже много лет, вооруженные нападения на силовиков и взрывы в этом регионе происходят практически ежедневно. К популярным туристическим направлениям южные провинции Таиланда не относятся, отдыхающие из-за рубежа их не посещают, кроме единичных случаев. Об этом журналистам уже заявил и глава консульского отдела посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

«Атаки сепаратистов на полицейские учреждения в провинциях крайнего юга произошли далеко от мест, посещаемых иностранными, в том числе российскими, туристами. На большей части территории крайнего юга действует особый режим безопасности, и организованных туристов туда не пускают местные власти», – цитирует дипломата РИА Новости.