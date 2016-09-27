Ростуризм предупредил россиян о португальских корабликах в Таиланде

Федеральное агентство РФ по туризму (Ростуризм) выпустило предупреждение для россиян, находящихся в Таиланде.

27 Сентября 2016 13:24:55

Португальские кораблики на Най-Харне. Фото из архива The Phuket News

«По сообщениям СМИ, в Таиланде экстренно закрыты не менее трех пляжей на популярном у российских туристов острове Пхукет из-за нашествия физалий, яд которых смертельно опасен для человек», – заявил Ростуризм.

В связи с этим ведомство попросило туроператоров при продаже туров в Таиланд информировать путешественников о возможной опасности. Обстановку на курортах ведомство назвало «неблагоприятной для купания в море».

«Федеральное агентство по туризму просит соблюдать меры осторожности и по возможности избегать купания в море. При подозрении на ожог необходимо срочно обратиться к врачу», – заявил Ростуризм.

Напомним, в конце прошлой недели два пляжа на Пхукете были закрыты ввиду обнаружения там ядовитых сифонофор (физалий), известных как португальские кораблики (подробнее читайте здесь). Также морские создания были замечены на Пхи-Пхи (подробнее читайте здесь).

На текущий момент ни одного случая гибели человека после контакта с корабликом в Таиланде зафиксировано не было, хотя яд этих существ действительно вызывает сильное жжение и может привести к летальному исходу в случае аллергической реакции. О том, каких угроз стоит опасаться на пляжах Пхукета, читайте здесь.