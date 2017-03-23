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Ростех: Таиланд интересуется российскими танками и самолетами

По словам высокопоставленного сотрудника «Ростеха», Таиланд проявляет «значительный интерес» к российскому оружию.

Новости Пхукета

23 Марта 2017 09:34:35

Истребитель Су-30 в варианте для ВВС Малайзии. Фото: United States Navy / Wikimedia Commons
Истребитель Су-30 в варианте для ВВС Малайзии. Фото: United States Navy / Wikimedia Commons

В настоящий момент из российской техники Таиланд купил только несколько самолетов SSJ-100 Sukhoi Superjet, но в будущем сотрудничество может быть расширено. Об этом на выставке LIMA 2017 заявил журналистами директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов, сообщает ТАСС.

По словам Кладова, Таиланду интересна самая разная продукция – от самолетов для тушения пожаров Бе-200 до систем ПРО, многоцелевых вертолетов Ми-17, учебно-боевых штурмовиков Як-130 и истребителей Су-30.

«Не исключаю возможности сотрудничества в области бронетанковой техники, поскольку Таиланд проявляет к ней серьезный интерес», – заявил Кладов.

«В Таиланде существуют некоторые психологические барьеры, так как часть военных обучалась в американских академиях. Однако в настоящее время страна проявляет значительный интерес к российскому оборудованию, так как оно не только не хуже американского, но и дешевле, и надежнее», – добавил он.

Пока что сотрудничество России и Министерства обороны Таиланд ограничено контрактом на поставку трех самолетов SSJ-100 Sukhoi Superjet для первых лиц Королевства. Два лайнера уже поставлены Таиланду.

Россия и Таиланд в последние годы заметно усилили сотрудничество по целому ряду направлений. На минувшей неделе главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков посетил Таиланд, что стало первым визитом в страну столь высокопоставленного российского военного за 10 лет. Впрочем, об интересе местных военных к российскому вооружению тайские СМИ пока не сообщали.

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