Российский парашютист погиб в Таиланде

Инструктор по парашютному спорту из России погиб при совершении прыжка в районе Лэм-Чабанг провинции Чонбури.

10 Октября 2016 16:43:31

Инструктор по парашютному спорту погиб во время совершения прыжка. Фото: Ian Fuller

Как сообщает Thai PBS, несчастный случай произошел около 09.30 понедельника, 10 октября, в районе водохранилища Нонг-Кхо. Именно там находится аэроклуб, в котором работал инструктором 35-летний россиянин.

По предварительной версии, парашют инструктора сложился за несколько секунд до приземления и спортсмен упал с 40-метровой высоты. В материале Thai PBS также приводится версия о том, что складывание парашюта произошло в результате разрыва одной из строп.

«Новости Пхукета» не указывают имя погибшего до того момента, пока оно не будет озвучено официально. Тело в настоящий момент находится в больнице Sriracha Hospital.