Россиянку экстрадировали из Таиланда в Россию
На родине задержанная была осуждена за дорожную аварию, повлекшую за собой смерть человека.
Новости Пхукета
19 Декабря 2016 09:50:09
Интерпол экстрадировал из Таиланда гражданку России О. Замышляеву (имя не указано), скрывавшуюся от тюремного срока на родине, сообщает ТАСС.
«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России обеспечено сопровождение процедуры депортации из Таиланда в Россию жительницы Хабаровска О. Замышляевой, осужденной за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», – цитирует ТАСС заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
ДТП, о котором идет речь выше, произошло еще в 2009 году. Затем, в 2013 году, Замышляева была признана виновной, но после суда скрылась за границей.
«Находившаяся на период следствия под подпиской о невыезде, осужденная к месту отбытия наказания не прибыла», – пояснила официальный представитель МВД.
В правоохранительных органах не уточнили, в каком из тайских городов проживала все это время Замышляева.