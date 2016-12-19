Россиянку экстрадировали из Таиланда в Россию

На родине задержанная была осуждена за дорожную аварию, повлекшую за собой смерть человека.

19 Декабря 2016 09:50:09

Фото: Steven Depolo / Flickr

Интерпол экстрадировал из Таиланда гражданку России О. Замышляеву (имя не указано), скрывавшуюся от тюремного срока на родине, сообщает ТАСС.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России обеспечено сопровождение процедуры депортации из Таиланда в Россию жительницы Хабаровска О. Замышляевой, осужденной за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», – цитирует ТАСС заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

ДТП, о котором идет речь выше, произошло еще в 2009 году. Затем, в 2013 году, Замышляева была признана виновной, но после суда скрылась за границей.

«Находившаяся на период следствия под подпиской о невыезде, осужденная к месту отбытия наказания не прибыла», – пояснила официальный представитель МВД.

В правоохранительных органах не уточнили, в каком из тайских городов проживала все это время Замышляева.